Las vidas de Joana Sanz y Dani Alves un año después del ingreso en prisión del futbolista

Se cumplen un año de la detención y posterior entrada en prisión sin fianza para Dani Alves por, supuestamente, haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en la madrugada del 30 al 31 de diciembre del pasado año. No obstante, su caso sigue copando diariamente varios titulares de la crónica social. Más aún, después y de que la Fiscalía haya reclamado nueve años de prisión para el ex jugador del FC Barcelona, además de 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima; y de la última aparición pública de la modelo tinerfeña en De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias.

Joana Sanz desveló que cuando supo de la noticia, lo único que le importó fue conocer la naturaleza de su matrimonio. «El 20 de enero fue cuando mi marido entró en prisión. Yo sentía que ya no tenía como un porqué. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué? Yo necesitaba saber si había habido una infidelidad. A mí se me cayó el mundo, en un momento tan duro de mi vida con el fallecimiento de mi madre me había fallado», dijo. Asimismo, se mostró resignada en seguir adelante con el matrimonio con Alves ante la negativa del futbolista brasileño de concederle el divorcio. «Él me dijo que hiciera lo que quisiera, que no me iba a dar el divorcio y después yo dije, ‘pues así seguimos», recordó.

Dani Alves y Joana durante unas vacaciones en París / Gtres

Unas palabras que van de la mano de la idea de que la relación actual de Joana y Dani Alves es buena y cercana, y del deseo de la modelo de permanecer al lado de su todavía esposo aunque solo sea, a priori, por el acuerdo económico que la pareja podría haber alcanzado en las últimas semanas. «Independientemente de casados o no, el amor está. Es mi familia. Yo voy a seguir estando, el tiempo dirá. Mi matrimonio era maravilloso. Era el hombre con el que yo quería envejecer. No tengo nada malo que decir de él. No discutíamos. Fue un shock enterarme de todo aquello porque de la nada pensé: ¿Qué falló? No podía creerlo», contó Joana.

Según trascendió en el programa Fiesta, Joana Sanz el apoyo de Sanz a Alves, además de emocional, también es económico. Así lo aseguró Amor Romeira después de haber hablado con la tinerfeña. «He estado hablando con Joana, con el círculo más cercano de ella, y hay muchas cosas que quiero que el espectador sepa. Hay mucho prejuicio hacia ella, hacia su situación. Y Dinorah tampoco lo ha puesto fácil», comenzó a decir la colaboradora.

Joana Sanz y Dani Alves en el coche / Gtres

«Todo el ataque de Dinorah hacia Dani Alves se viene porque a partir del 28 de junio de este año se le revocan los poderes que tenía que le permitían administrar todo el dinero y demás. Es ahí cuando Dinorah cambia la versión de defensa para comenzar a atacar», añadió para aclarar después que es a partir de entonces, cuando Joana «pasa a vivir a la casa que pertenece tanto a Dinorah como a Dani Alves y se está haciendo cargo del pago de la casa de ellos dos porque él no puede hacerse cargo de su economía».

En la actualidad, Joana Sanz está volcado en su trabajo como modelo e influencer. En su perfil en Instagram, Sanz reúne a más de novecientos mil seguidores.