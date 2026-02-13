Victoria Vera ha aparecido en la presentación de la 29º edición del Festival de Cine de Málaga. La actriz forma parte del grupo de mujeres que, en los años 70 y 80, fue musa del destape y se convirtió en todo un referente en este género al trabajar con leyendas del cine de la talla de Alice Cooper, Peter Fonda, Anthony Quinn y Omar Sharif. Ahora, y tras varios años alejada del foco mediático -ya que ha estado centrada en sus proyectos en las tablas-, Vera ha concedido unas reveladoras declaraciones en las que ha desvelado que en su caso jamás se ha sentido excluida del séptimo arte por su edad.

El discurso de Victoria Vera sobre el edadismo

Desde hace años, los premios o las galas del cine español se han convertido en un espacio donde reivindicar causas sociales, como el papel de la mujer. Sin embargo, hay un debate que está encima de la mesa y que se ha convertido en un constante en las alfombras rojas: el edadismo. Muchas actrices comparten que, llegadas a una edad, no reciben propuestas de trabajo por ello. Un asunto de que se ha pronunciado la musa del destape.

Victoria Vera. (Foto: Gtres)

En primer lugar, Victoria Vera se ha mostrado de lo más orgullosa porque el Festival de Cine de Málaga haya contado con ella en esta edición. «Muy contenta, muy honrada y con mucho estímulo. Estoy en un momento fantástico», ha comenzado diciendo ante las cámaras de Gtres.

Si por algo se caracteriza la actriz protagonista de Asignatura Aprobada es por ser todo un libro abierto a la hora de pronunciarse sobre ciertos aspectos. Al ser preguntada por los reconocimientos póstumos de actores -como es el caso de Fernando Esteso, recientemente fallecido-, Vera lo tiene claro: «En este país se cuida poco a la gente… Póstumo no debe llegar nada, todo tiene que ser en el momento».

Victoria Vera. (Foto: Gtres)

Además de reivindicar que los homenajes en el cine deberían reconocerse en vida, Vera ha sido muy contundente en su postura sobre el problema del edadismo -mayoritariamente en mujeres- en el séptimo arte. «A mí no me lo preguntes, porque estoy estupenda», ha dicho entre risas. Para la intérprete, la edad no supone un impedimento a la hora de acceder a ciertos papeles. De hecho, ha puesto sobre la mesa que, quizás, el teléfono en ocasiones no suene por la profesionalidad de cada una: «O no eran buenas actrices, quién sabe. La actriz no tiene edad, es la profesión en la que la mujer no tiene edad».

Finalmente, la actriz -cuya zona de confort es el teatro-, ha desvelado que ella siempre ha estado trabajando y que es importante que los intérpretes se pongan a prueba en el directo y frente a espectadores en una obra sin interrupción: «Siempre estoy trabajando, cuando no hago cine, hago teatro o televisión. Tengo el amante fiel del teatro. Si no levantas un telón…».