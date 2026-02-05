Jenny Llada vuelve a los escenarios de la mano de Le ordeno a usted que me quiera. La vedette -que en los años 70 fue una de las mujeres más deseadas del país- y musa del destape, ha concedido una reveladora entrevista a GTRES donde, además de hablar sobre su obra o arremeter contra su archienemiga, Bárbara Rey, se ha pronunciado sobre uno de los hombres del momento, Julio Iglesias, al que ha defendido a capa y espada sobre la polémica con sus ex trabajadoras.

Jenny Llada sale en defensa de Julio Iglesias

Desde que saliera a la luz los testimonios de dos ex trabajadoras de Julio Iglesias en los medios, muchos rostros conocidos como Ana Obregón o Susana Uribarri, se han posicionado a favor del artista, que desde años vive retirado junto a su familia tras una vida dedicada en cuerpo y alma a la música y a llevar a España a todos los rincones del mundo.

Jenny Llada. (Foto: Gtres)

La última en hablar sobre la situación de Julio Iglesias ha sido Jenny Llada en una entrevista exclusiva con Gtres. «Me van a perdonar todas estas mujeres, porque desde luego yo estoy en contra de cualquier persona que te obliga a nada en la vida, ni hombres ni mujeres, porque el poder también lo tienen algunas mujeres y obligan. Estoy en contra de todo eso. Eso lo primero», ha comenzado diciendo.

Ha sido entonces cuando la actriz ha dicho que cree en la inocencia de su amigo Julio por una razón: «Le conozco desde sus inicios y desde los míos y no le ha hecho falta para estar con una mujer o con dos o con las que ha querido. Una persona que trabaja para él, si le pasa eso, al día siguiente que esté amordazada o atada, se va y le denuncia o por lo menos se va y no le escribe mensajes de que le echa de menos».

Julio Iglesias en un acto en España. (Foto: Gtres)

Además, la actriz ha recordado que a ella le pasó durante su juventud que había gente a la que le gustaba e insistía pero que siempre decía que no: «Entonces, igual que yo lo he hecho, lo pueden hacer las demás». Finalmente ha destacado que lo de Julio Iglesias ha sido, «para taparnos la boca de otras cosas que en este país no funcionan bien»: «Es lo que pienso, siento y lo han hecho muy mal. Se han metido con la dignidad y el honor de un hombre que nos ha llevado por todo el mundo a España como bandera y que no se merece esto que está más mayor y retirado con su familia. Igual lo diría de una mujer. Si queremos igualdad, tiene que ser para todos».