La vida de David Cantero tras los focos y lejos de Telecinco: de motero, a músico o artista

David Cantero tiene una faceta algo más desconocida y que va más allá de la de periodista y presentador, y es que entre sus grandes aficiones se encuentra la de escritor, habiendo publicado ya varias novelas desde que debutara en 2004 con Amantea. Poeta desde muy joven, Cantero también se animaba en 1997 a compartir con sus lectores su primer poemario, que titulaba Caudal de ausencias.

Una pasión que también comparte con la pintura, la fotografía y las motos, además del amor que siente por los animales, el campo o la música. De hecho, desde hace años Cantero es el guitarrista del grupo de rock Hey Joe Band.

Muy feliz por su nueva etapa lejos de Telecinco, David se muestra muy emocionado y expectante ante su inminente llegada a RNE, nada menos que 41 años después. De hecho, no ha dudado en compartir su felicidad por este gran cambio en su vida, además de lanzar un dardo a su anterior trabajo. «¡Menudo súper equipo para RNE!», expresaba en Instagram a principios de julio. «Nada de «edadismo», una clara apuesta por la experiencia», sentenciaba contundente.

David Cantero comienza una nueva etapa en RNE

De esa forma, hacía referencia a uno de los principales motivos por los que habían prescindido de él en el grupo de comunicación, ya que deseaban apostar por figuras mucho más jóvenes. Y a eso se suma la bajada que sufrió en su salario, lo que le llevaba a tomar la drástica decisión de marcharse sin mirar atrás.

Del mismo modo, en alguna ocasión el presentador también ha hablado sobre su complicada vida personal, sobre todo en lo referente a su vida familiar y a sus padres. «Eran muy particulares, te daban mucha libertad, eran modernos para la época», recuerda sobre su forma de ser. «Mi madre fue azafata un tiempo y lo dejó para cuidarme a mí. Mi padre era un aviador nato, estuvo trabajando mucho tiempo en la torre de control, era un especialista en el mundo de la aviación».

Lamentablemente, su vida familiar no era tan idílica como debería ser ni mucho menos. «Mi padre tenía otra familia con cuatro hijos. Se enamoró de mi madre y en un desliz, nací yo», confesaba el periodista, además de desvelar que su padre decidió irse a combatir al Congo Belga, excusándose en que «aquella guerra es mucho menos difícil que la que tengo aquí preparada».

«Las cosas en ese momento eran muy complicadas, había mucho cinismo, no es que yo fuera algo excepcional, había muchos hijos fuera del matrimonio», detalla. Un pasado, que David Cantero intenta dejar atrás, centrándose en todo lo bueno que tiene por delante. Y es que sea como sea, el periodista ha conseguido brillar en numerosas facetas, tal y como hemos destacado antes.