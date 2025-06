Victoria Federica reapareció el pasado 8 de junio en la corrida de toros de la Beneficencia, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Tras unos días de peregrinación hacia El Rocío, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha teletransportado hasta la capital española para disfrutar del regreso de Morante de la Puebla -que salió a hombros tras hacer una faena histórica- a la Monumental de Madrid.

Victoria Federica no completa la peregrinación

Durante la última semana, ha tenido lugar en la aldea más conocida de Huelva el camino hacia El Rocío. Miles de personas hacen esta peregrinación cada año y, por primera vez, Victoria Federica no ha querido perderse este camino. Sabida es la gran pasión de la sobrina de Felipe VI por las tradiciones y la cultura española. Si hace unas semanas era una flamenca más en las calles del recinto de la Feria de Abril de Sevilla, hace unos días vivió por primera vez esta peregrinación, en la que estuvo acompañada por Francisco Rivera, Lourdes Montes y Tana Rivera. Precisamente, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri se sinceró sobre lo que significaba para él que la hermana de Felipe Froilán -que es íntima de su hija Cayetana-, lo viviera con ellos: «Se lo está pasando bomba yo creo, cada vez que la veo tiene una sonrisa. Encantadísimo de que esté aquí con nosotros».

Victoria Federica en la corrida de toros de la Beneficencia. (FOTO: GTRES)

A través de redes sociales, donde suele ser muy activa, Victoria Federica ha compartido varios momentos de su peregrinación hacia la Blanca Paloma: desde su salida del barrio de Triana -la Hermandad con la que ha hecho su primer camino-, hasta una entrañable imagen de Fran Rivera bailando con su hija en común con Eugenia Martínez de Irujo. Por su parte, la prima de la heredera al trono español también ha dado estos días una lección de estilo con sus diferentes looks en su camino al Santuario. La joven -a excepción de un traje heredado de su madre y de su abuela-, ha confiado en Miabril, la firma de moda flamenca de Lourdes Montes, que es una de las favoritas entre las mujeres andaluzas de la jet set.

La infanta Elena en la corrida de toros de la Beneficencia. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, Victoria no ha completado la peregrinación, que terminó la madrugada del 8 al 9 de junio con la salida de la Virgen del Rocío de la ermita almonteña. Este camino termina todos los años con el ‘salto’ de la Blanca Paloma de la ermita para reencontrarse con las 127 hermandades filiales. No obstante, a pesar de haber viajado hasta Almonte, la sobrina de Felipe VI no estuvo en este emotivo acto. El motivo fue que la socialité viajó hasta Madrid para asistir a la corrida de toros de la Beneficencia. Sabida es la gran afición de la creadora de contenidos por la tauromaquia y es por ello que no ha querido perderse el reencuentro de Morante de la Puebla con la afición madrileña. Aunque no estuvo acompañada por su novio, Borja Moreno, con el que sí que se le ha visto en esta Feria de San Isidro, en el tendido también estuvo presente su madre, la infanta Elena.