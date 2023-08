Vicky Martín Berrocal y Tamara Falcó, entre los 400 invitados de Luisa Bergel y Cristian Flórez

La preboda que han organizado Luisa Bergel y Cristian Flórez, íntimos amigos de Tamara Falcó, ha dejado momentos que pasarán a la historia y marcará un antes y un después porque supone el regreso oficial de los marqueses de Griñón a la crónica social. Tamara e Íñigo Onieva han estado de luna de miel y llevan mucho tiempo sin aparecer en ningún acto, pero no podían faltar a la boda de Luisa Bergel. La que también ha estado presente es Vicky Martín Berrocal, quien se ha dejado ver en la fiesta que ha celebrado la pareja horas antes del cotizado evento. La diseñadora ha elegido para la ocasión un vestido blanco que cumplía perfectamente con las pautas marcadas por los anfitriones.

El paso del tiempo ha convertido a Vicky Martín Berrocal en una de las diseñadoras mejores valoradas de los últimos tiempos. La exmujer de Manuel Díaz se ha trasladado hasta Sotogrande para acompañar a su amiga Luisa Bergel, popularmente conocida como Mylu. Es uno de los eventos más deseados del verano y quizá le haga sombra a la boda que organizó Tamara Falcó. A este evento también han acudido rostros muy destacados, como por ejemplo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En total serán 400 personas las que disfruten de esta fecha tan especial.

Todos los detalles de la preboda

Gracias al contenido que ha publicado Vicky Martín Berrocal en sus redes sociales, sabemos que el recién estrenado matrimonio organizó una fiesta ibicenca como preámbulo de una boda que está generando titulares muy atractivos. Es la primera vez que Tamara Falcó e Íñigo Onieva aparecen en un acto después de su apasionante luna de miel por el sur de África. La exmujer de Manuel El Cordobés ha publicado una imagen que muestra cómo fue la preboda: había música en directo, un DJ y un catering de lujo. Luisa Bergel se decantó por un vestido sencillo de palabra de honor.

La marquesa de Griñón lleva unos días en Sotogrande, de hecho tuvo un encuentro con su hermano Manolo hace una semana. Sin embargo, no se ha dejado ver por la breboda, a pesar de que ha confirmado su asistencia al enlace de su amiga. José Luis Martínez Almeida y su novia Teresa Urquijo sí han estado en ambos eventos y no han tardado en acaparar parte del protagonismo, pues no es muy habitual ver al político en este tipo de ambientes.

Luisa Bergel, la gran protagonista

Luisa Bergel, hija del famoso empresario Jaime Bergel, ha elegido el Santuario de la Divina Misericordia, en la localidad de Guadiaro, para darse el ‘sí, quiero’ con Cristian Flórez. Han invitado a rostros muy influentes, pues la novia lleva años relacionándose con la alta sociedad. A Tamara Falcó e une su pasión por la moda. La marquesa de Griñón considera que Luisa es una de sus grandes amigas y no ha dudado organizar sus vacaciones para estar un tiempo en Cádiz y poder disfrutar de su boda.

La fiesta que organizaron Luisa y Jaime antes del enlace tuvo lugar en Ágora, uno de los locales más famosos de Sotogrande. Todos iban vestidos de blanco y el evento se extendió hasta la madrugada. También se dejó ver por allí el actor Miguel Ángel Silvestre, quien hace horas ha publicado un mensaje en sus redes sociales rindiéndole un bonito homenaje a Luisa Cantero, su adorada tía bisabuela. El actor se ha ganado el aplauso de todos sus seguidores al mostrar sus sentimientos. Es otro de los amigos de Luisa y Cristian Flórez.