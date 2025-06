La Reina es muy consciente del efecto Letizia y de cómo cada una de las prendas o complementos que luce acaparan titulares de manera recurrente. Sus looks se han convertido en fuente de inspiración para miles de mujeres, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. No hay estilismo que luzca doña Letizia que no sea analizado hasta el mínimo detalle y, cuando se trata de prendas de firmas con precios elevados, clonado en clave low cost.

A pesar de que durante mucho tiempo la Reina se quejó de que se prestaba más atención a sus estilismos que a las causas e iniciativas con las que colabora, de un tiempo a esta parte ha sabido cómo utilizar la moda para transmitir un mensaje de austeridad, al tiempo que apoya a firmas españolas a las que da una gran visibilidad.

La Reina Letizia con un vestido de flores de una marca valenciana. (Foto: Gtres)

Esto es precisamente lo que pasó hace unos días en una visita a Cáceres, donde lució un vestido de una marca afectada por las riadas del pasado mes de octubre cuyo precio no alcanza los 55 euros. No es la primera vez que muestra su solidaridad con las firmas que vieron sus proyectos arrasados por el barro, ni tampoco la primera que apuesta por diseños asequibles. Vamos a recordar algunas de las veces en las que ha deslumbrado con modelos al alcance de todos.

El vestido de encaje de Sfera

Sfera es una de las firmas que más presencia ha tenido en el armario de la infanta Sofía, pero también en el de su madre. La Reina Letizia guarda en su vestidor un precioso diseño sin manga de corte midi y confeccionado en encaje blanco que ha llevado en multitud de ocasiones, en combinaciones variadas. Un perfecto vestido de invitada por un precio que no alcanza los 50 euros. Aunque en la actualidad no está disponible en la marca, Sfera tiene algunos modelos de estética similar, perfectos para ocasiones más formales.

La Reina Letizia con un vestido blanco de encaje de Sfera. (Foto: Gtres)

El vestido turquesa de Zara

En septiembre de 2023, justo después del verano, la Reina Letizia asistió a una entrega de premios en Madrid. Para esta velada eligió un precioso vestido de color turquesa de lino de Zara, una marca a la que recurre con bastante regularidad. El diseño, de corte recto y largo midi, resaltaba el bronceado de la esposa de Felipe VI, que lo combinó con un cinturón fino y complementos en negro. El precio del vestido, menos de 40 euros. Curiosamente, el verano siguiente la infanta Sofía llevó el mismo diseño en una salida familiar en Mallorca. Eso sí, ella prefirió lucirlo sin cinturón.

La Reina Letizia con un vestido de Zara. (Foto: Gtres)

El vestido del «tierra trágame»

En mayo de 2022, la Reina Letizia se trasladó hasta Mérida para una entrega de premios. Para esta cita eligió un diseño bicolor de Mango que combinó con un cinturón negro. Su precio, menos de 50 euros. Lo que no se esperaba era que una de las premiadas llevara el mismo vestido. Doña Letizia no dudó en mostrarse sonriente y compartir complicidad con la premiada. Por cierto, además de la Reina, también algunas influencers se hicieron con el modelo, como es el caso de María F. Rubíes.

La Reina Letizia con un vestido de la firma Mango. (Foto: Gtres)

El minivestido fucsia

Uno de los modelos más comentados ha sido el minivestido estampado que doña Letizia llevó en una salida privada con la Reina Sofía y sus hijas en Mallorca. Fue en el verano de 2022 cuando la Reina nos dejó con la boca abierta con un vestido de Zara que dejaba a la vista sus bronceadas y tonificadas piernas. El modelo en cuestión, todo un éxito de ventas, tenía corte camisero, manga larga y un estampado en blanco y rosa. Se agotó rápidamente, sobre todo, por su atractivo precio: menos de 30 euros. La Reina lo combinó con unas alpargatas fucsias con cintas de Clooui y una cartera de mano en tela de lenguas, un tejido tradicional mallorquín.

El minivestido viral de Zara. (Foto: Gtres)

El vestido que comparte con Leonor

Costaba algo más de 50 euros, pero merece la pena incluir el vestido de Dándara que vimos primero a la princesa de Asturias y que luego la Reina recuperó para un acto oficial. Un vestido cuyo precio era de 59,90 euros y que es muy versátil, porque se puede llevar tanto con zapatos de tacón como con bailarinas o alpargatas.