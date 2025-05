Ha pasado un mes desde que la infanta Sofía cumpliera 18 años y apenas una semana desde que celebrara su graduación en el Atlantic College de Gales. La hija menor de los Reyes ya se encuentra de vuelta en España para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano junto a su familia y a la espera de poder reencontrarse con su hermana, la princesa Leonor. Sin embargo, desde la Casa Real todavía no han confirmado cuáles van a ser los planes de la hija menor de los Reyes de cara al próximo curso.

Fuentes oficiales sí que aclararon hace algunas semanas que Sofía no tiene la intención de seguir los pasos de la heredera. Esto significa que, a pesar de que hasta ahora ambas han estudiado en los mismos colegios, la infanta no va a realizar formación militar. No la veremos por tanto el próximo año en la Academia General Militar de Zaragoza, ni pasará por Marín ni por la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

La Familia Real en la graduación de la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

La benjamina de la Familia Real no tiene el mismo peso en la institución que su hermana. Ella no ha tenido que jurar la Constitución al alcanzar la mayoría de edad y en el futuro tendrá la opción de elegir si quiere representar a la Corona o no. Es más, en algún momento dejará de ser miembro de la Familia Real para pasar a ser familia de la Reina, como le ocurrió a sus tías, las infantas Elena y Cristina.

El futuro de la infanta Sofía

Aunque desde Zarzuela sí que han dicho que Sofía no va a realizar formación militar, todavía no se ha dado información oficial sobre qué tiene pensado hacer la infanta el próximo curso. Esto, obviamente, no significa que la decisión no esté ya tomada y que estén esperando para comunicarla en los tiempos que los Reyes consideren oportunos.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Sí que se ha especulado con la posibilidad de que la infanta Sofía estudie fuera de España, pero no se han dado detalles de qué formación podría escoger, ni tampoco el centro en el que le gustaría. Dada la actual situación de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, la infanta podría optar por otro país, como el Reino Unido, donde estudia actualmente la princesa Alexia de Holanda, pero habrá que esperar a que la información sea oficial.

Lo que está claro es que en España le resultaría un poco difícil ir a clase con normalidad, sobre todo ahora que cualquiera puede hacer fotografías o grabar vídeos con un teléfono móvil y subirlo a las redes. No es lo mismo que cuando el Rey Felipe VI estudió en la Universidad Autónoma donde, a pesar de que llamaba la atención, no estaba constantemente en el foco de los fotógrafos.

El Rey Felipe VI y la infanta Sofía juntos en Asturias. (Foto: Gtres)

Tampoco se sabe qué estudios elegirá la infanta Sofía. Algunas fuentes han comentado que se podría decantar por una carrera científica y tecnológica, mientras que otras aseguran que se le da muy bien la comunicación, como a su madre, la Reina Letizia.

La agenda de Sofía

Además de su futuro académico, otro de los temas sobre el que no se han dado detalles tiene que ver con el papel que va a desempeñar Sofía ahora que ya es mayor de edad. Aunque está acostumbrada a participar en actos oficiales e incluso ha tenido ya un compromiso en solitario, Sofía no tiene agenda propia, es más, ni siquiera ha pronunciado ningún discurso.

La hija menor de los Reyes lleva un ritmo más calmado que Leonor en cuanto a presencia institucional por su rol secundario, pero será un gran apoyo para ella y para la institución en el futuro, probablemente cuando termine toda su formación.