El pasado martes saltaba la triste noticia de que Álex Casademunt fallecía como consecuencia de un accidente de tráfico que tuvo lugar en Mataró -Barcelona-. El cantante chocó frontalmente contra un autobús alrededor de las 21:45 de la noche. Un trabajador del servicio de emergencias fue quien filtró la muerte del intérprete de ‘Dos hombres y un destino’ a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: “Descansa en paz. Álex acaba de morir”. De hecho, la propia familia se enteró de la tragedia porque estas palabras se hicieron virales y provocaron un gran revuelo entre los usuarios. El miércoles por la tarde, algunos de los exconcursantes de ‘Operación Triunfo 1’, como Manu Tenorio, David Bustamante, Natalia o Chenoa, entre otros se desplazaron hasta la ciudad condal para arropar a la familia en estos duros momentos.

Al día siguiente, David Bisbal aparecía para dar el último adiós a su gran amigo. Sin embargo, no todos pudieron asistir a la capilla ardiente del artista. Naím Thomas, también participante de la primera edición del talent musical, no pudo hacer acto de presencia, por lo que ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales. Hace unas horas, el artista ha escrito una especie de comunicado donde ha dado a conocer el verdadero motivo por el cuál no ha podido desplazarse hasta Barcelona. “Necesito sacarlo fuera”, ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naím Thomas (@naimthomasoficial)

“Nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe cuán hondo te llegan las cosas, cuánto te afectan dichas cosas. Únicamente quien vive contigo. Yo soy una persona fuerte. He salvado a mi madre en pleno ictus. He tirado emocionalmente de mi familia tras el fallecimiento de mi hermana. He apoyado a mis padres cuando mi hermano se suicidó. Soy la típica persona que cuando el barco se hunde, yo lo salvo, y una vez salvado se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir palabra”, ha revelado Naím. Palabras que han sido de lo más aplaudidas por los internautas.

«Da igual cuánta relación puedas tener con una persona, eso no quita cuánto te afectan las cosas. Nadie tiene derecho a juzgarlo. A mí me afectan sin que se me note. Quizás por un afán de salir adelante. Quizás por mi relación íntima con la muerte en la vida”, ha dicho en relación a los duros mazazos que recibió cuando perdió a dos de sus familiares más cercanos. “No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos porque tengo trabajos todos estos días y no puedo hacer un paréntesis. Me hubiera gustado dar mi apoyo a la familia con la que hablé e hice hincapié en este tema, y arropar a mis compañeros que han podido estar allí. Os pido disculpas, no pretendo tener protagonismo en estos momentos. Es el desahogo de una persona que casi nunca se desahoga”, ha sentenciado Thomas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naím Thomas (@naimthomasoficial)

Por otro lado, hace unos días, justo cuando falleció Álex Casademunt, Naím Thomas quiso expresar unas palabras de cariño para el que fue su compañero en ‘OT 1’. «Me acabo de enterar. Se ha ido muy pronto. Un tío descarado, carismático y brillante por fuera. Una persona sensible y con una calidad humana fuera de lo normal por dentro. Ponía pasión en cualquier cosa que hacía. Se me hace duro hablarte en pasado. Gracias por tanto, Álex. Estoy totalmente en shock…», escribió el cantante nada más recibir la triste noticia de la pérdida de Casademunt.