Tras confirmarse a finales de año la inesperada ruptura entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, el Premio Nobel de Literatura se ha refugiado en sus hijos, que nunca vieron con buenos ojos la relación con la madre de Tamara Falcó. Aunque tanto Morgana como Álvaro aún continuaron manteniendo contacto con el escritor durante el tiempo que duró su relación con Preysler, Gonzalo estuvo más distante y se posicionó al lado de su madre, es más llegó a decir que el romance con la reina de corazones había sido la causa de la separación del matrimonio. Ahora que la relación entre Preysler y Vargas Llosa ha escrito su último capítulo, el literato ha encontrado en sus hijos el mejor apoyo, pero parece que también en su ex mujer.

El acercamiento de Mario Vargas Llosa con Patricia Llosa es ya un hecho. Tras algunas semanas de rumores, parece que la relación entre ambos es cada vez más estrecha. Prueba de ello es que, en los últimos días han coincidido, al menos, en dos reuniones familiares. Este mismo domingo se veía al Premio Nobel saliendo de almorzar en un conocido restaurante de la capital en compañía de dos de sus hijos, Morgana y Gonzalo, pero también de su ex mujer, Patricia Llosa y algunas de sus nietas. Todos ellos se subían juntos a un taxi y se marchaban a la casa que el Nobel tiene en el centro de Madrid, donde reside desde que se marchara de la casa de Isabel Preysler.

La presencia de Patricia Llosa en Madrid se ha producido apenas unos días después de que haya trascendido que la ex mujer del Premio Nobel le mandó una carta a Isabel Preysler al inicio de la relación entre Vargas Llosa y la madre de Tamara Falcó en la que le recomendaba que no hiciese público su romance, porque consideraba que era una más y que Mario siempre regresaba con ella, después de una corta infidelidad. Además, en dicha misiva, Patricia Llosa le pedía permiso a Isabel para celebrar con Vargas Llosa sus bodas de oro en Nueva York con toda su familia, ya que llevaba mucho tiempo preparando la fiesta por sus 50 años de casados.

Esta carta es una prueba inequívoca de que Patricia Llosa estaba al tanto de la relación del literato e Isabel Preysler un mes antes de que la pareja fuera fotografiada por los paparazzi, a pesar de que la ex mujer del Nobel lo negara en un comunicado.

El enfado de Morgana

Además de Patricia Llosa que, por el momento, no se ha pronunciado sobre este tema, en Madrid también se encuentra la hija del escritor, Morgana Vargas Llosa. La fotógrafa se ha mostrado muy molesta por la presencia de los reporteros, que le han preguntado por la cuestión de la carta. Muy enfadada, la hija del ex matrimonio ha intentado por todos los medios posibles a su alcance evitar que los periodistas preguntaran a su madre por este asunto o que captaran imágenes de su visita a Madrid. Morgana no solo ha increpado a los reporteros por su insistencia, sino que incluso ha llegado a calificar su trabajo de ‘basura’.