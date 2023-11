Feliz con su recién estrenada maternidad, Vania Millán reaparecía este martes junto a su marido, Julián Bayón, en una gala de premios donde no dudaba en responder cómo se encuentra en la actualidad. La llegada al mundo de su hija, que tiene su mismo nombre, el pasado 16 de septiembre supuso toda una alegría para la modelo, que llevaba ocho años intentando quedarse embarazada. Además de destacar que era la segunda vez que se separaba tanto tiempo de su bebé, Vania se pronunció sobre la polémica que existe en la relación entre su ex cuñada, Pilar Rubio, y Lorena Gómez.

Vania Millán junto a Julián Bayón / Gtres

Cabe recordar que Vania Millán fue la primera esposa de René Ramos, el cual rehízo su vida con la cantante Lorena Gómez tras separarse de la modelo en 2016. Después de tomar caminos por separado, la que fuera Miss España en 2002 encontraba también el amor en su actual pareja y padre de su primera hija, el doctor Julián Bayón. Sin embargo, Vania no rompía todos los lazos que le quedaban de su anterior relación, porque continuó manteniendo una excelente amistad hasta hoy con la que fuera su cuñada: Pilar Rubio, mujer de Sergio Ramos, hermano de René.

Sergio Ramos y Pilar Rubio / Gtres

Desde entonces, siempre ha existido cierta controversia entre la relación que Pilar mantiene con su nueva cuñada: Lorena Ramos. No obstante, hace solo dos semanas, la colaboradora de televisión se encargaba de acallar todos los rumores con su presencia en la presentación del nuevo disco de la cantante, Me vuelvo a la vida. Muy cómplice con la que fuera ganadora de Operación Triunfo en 2006, Pilar Rubio demostró públicamente su apoyo a la artista zanjando así todas las polémicas que envuelven su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Gómez Perez (@lorenagomez_)

En este sentido, Vania Millán era preguntada ayer durante la gala de los ‘Premios Poder Femenino’ de Yo Dona. «Ellas han actuado dentro de su normalidad, era más un rumor de fuera», explicaba sobre la posible mala relación que pudieran tener las actuales cuñadas. En cuanto a su amistad con Pilar Rubio, indicaba que ahora habla mucho tanto con ella como con todas sus amigas para preguntarle dudas en su nuevo papel de madre, aunque terminaba bromeando sobre la esposa de Sergio Ramos: «Pilar no es uno de mis referentes porque todo lo que hace le sale muy bien», decía simpática.

Y es que la modelo destacaba que, para ella, la maternidad había sido descubrirse más «como mujer», poniendo de relevancia que la pequeña Vania «es muy buena». «Para mí, estar con ella es mi prioridad, y me cuesta mucho separarme. Por suerte, en mi caso Julián y yo trabajamos juntos y tenemos nuestro propio negocio y, aunque somos autónomos, tengo más flexibilidad a la hora de organizarme», indicaba sobre la conciliación familiar.

En cuanto a convertirse en madre a los 45 años, Vania destacó que «la mujer no se plantea ser madre hasta que tiene una estabilidad económica, pareja, trabajo y, a día de hoy, eso no es tan fácil; y es contradictorio porque el tiempo biológico sí nos corre». Su caso para quedarse embarazada fue de lo más notorio por lo mal que aseguró pasarlo durante el camino, y es que tuvo que someterse a cuatro tratamientos de fecundación in vitro hasta que finalmente consiguió concebir a su primogénita.