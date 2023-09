Vania Millán da a luz a su primera hija junto a Julián Bayón

Vania Millán ha cumplido, por fin, su sueño de convertirse en mamá. La modelo dio a luz hace escasos días a su primer hijo, una niña, en común con Julián Bayón, con quien comenzó una relación sentimental en 2019. Ha sido la propia Vania quien ha confirmado la feliz noticia a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de treinta mil seguidores, con una imagen del matrimonio con la pequeña en brazos. «Bienvenida a nuestras vidas Vania Bayón Millán. Con esa fuerza que tiene tu nombre has venido a enamorarnos de una manera inmensa», ha comenzado diciendo.

«Amor inmenso, no puedo definirlo más. Gracias a mi querida Sofía Alcalá y a mi matrona, Ana, por como me acompañaron en todo el embarazo y el sábado, día que nació Vania. A mi marido, que se ha desbordado como acompañante y como padre (…) Gracias por todas las felicitaciones que nos llegan, a nuestros amigos, poco a poco iré contestando y devolviendo todo el cariño que nos enviáis», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vania Millán Miras (@vaniamillan)

Fue el pasado mes de marzo cuando Vania y Julián anunciaron que se iban a convertir en papás por la misma red social. Y lo cierto es que desde entonces, quien fuera la esposa de René Ramos, ha ido actualizando su estado de salud, y compartiendo con los usuarios en la red, cada uno de sus pasos. Sobre todo, aquellos que han tenido que ver con hábitos de vida saludables y que pasan por, por ejemplo, el fortalecimiento del suelo pélvico. «A mí me ha ayudado mucho a sentirme mejor. Es verdad que he pasado un buen embarazo, pero tampoco he estado libre de síntomas. En el último mes la retención de líquidos en las piernas era ya incómoda, menos mal que me pilló en verano porque no me caben los zapatos. Me he ido manteniendo con movilidad en el gimnasio (no hace falta volverse loca entrenando) y con presoterapia (…) Bueno y también la colaboración de mi marido que me hace masaje en los pies», explicó sobre el que fue su último entrenamiento antes de dar a luz.

Convertirse en mamá, cabe recordar, no ha sido un camino fácil para Vania Millán, que comenzó el tratamiento de fecundación in vitro hace ya tres años. Primero empezó en una clínica ubicada en Valencia y después, optó por continuar en Madrid para llevarlo «con más calma». En 2021, además, la que fuera Miss España confesó haber recurrido a la congelación de óvulos, embargo, aunque no cesó en ningún momento en sus intentos. «Sabía que podía ser difícil lo de ser madre», dijo.

Vania Millán y Julián Bayón en un evento en Madrid / Gtres

Un muy especial regalo de aniversario

Sea como fuere, lo cierto es que la llegada de la pequeña Vania llega en un momento muy especial para la pareja; pues se cumple un año desde que pusieran el broche de oro a su relación y pronunciaran el tan ansiado Sí, quiero en una ceremonia que tuvo lugar en la Parroquia de San José, en Madrid, y a la que acudieron rostros tan conocidos como Carlos Sobera, Ivonne Reyes, Elsa Anka, Pilar Rubio, o el cantante, Juan Peña, entre otros. Ha sido la boda que hemos querido. Desde serios y profesionales a muy rockeros, locos y divertidos», confesó Vania emocionada a la salida de la iglesia.

Vania Millán y Julián Bayón se conocieron en la Clínica Bayón de la capital madrileña, donde ambos trabajan y, si bien en un principio ambos se mostraron reacios a hacer público su romance, finalmente se mostraron como un tándem inseparable ante todo el mundo.