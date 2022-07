El pasado mes de enero, la familia del Rey vivió un auténtico huracán. La publicación de unas fotografías del exduque de Palma de Mallorca paseando en las inmediaciones de Bidart junto con una mujer que no era la Infanta Cristina generaron una fuerte polémica. Se trataba de Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo a la que Iñaki Urdangarin conoció mientras desarrollaba su trabajo en una asesoría en Vitoria.

Un reportaje que dinamitó la imagen que hasta ahora se tenía del matrimonio Urdangarin. Desde que estallara el caso Nóos y el cuñado de Felipe VI ingresara en prisión, su esposa había estado constantemente a su lado, a pesar de que su residencia ha continuado instalada en la ciudad suiza de Ginebra, donde aún vive con su hija menor, Irene.

Fue a finales del mes de enero cuando vio la luz el reportaje de Urdangarin y Armentia y el propio exduque se pronunció ante los medios y aseguró que “eran cosas que pasaban”. Su hijo mediano, Pablo, se convirtió en una suerte de portavoz de la familia y, de ser casi un desconocido para la mayoría de los españoles, acaparó toda la atención por su exquisita educación.

Seis meses después, no son muchas las novedades en torno a la familia. Aunque la Infanta Cristina ha experimentado una llamativa evolución, especialmente en cuestiones físicas, lo cierto es que el acercamiento con los Reyes aún no se ha producido, o no se tiene constancia de él. Don Felipe y doña Cristina siempre habían estado muy unidos pero, a raíz de los escándalos del exduque de Palma, a los Reyes no les quedó más remedio que establecer un ‘cordón sanitario’ en torno a la rama principal de la familia, para evitar que la imagen de la Corona se viera aún más perjudicada.

Sin embargo, a día de hoy y, a pesar de que la separación entre Iñaki y Cristina es un hecho, no hay noticias de acercamiento entre los Reyes don Felipe y doña Letizia y la Infanta Cristina. Es más, la exduquesa de Palma ni siquiera participó en el encuentro que se celebró en el Palacio de la Zarzuela en la breve visita del Rey Juan Carlos.

Precisamente con su padre sí que ha estado en varias ocasiones. Poco después de que saliera a la luz la polémica, doña Cristina viajó a Abu Dabi para ver a su padre. A su regreso se publicaron las primeras imágenes de la Infanta tras la noticia, cabizbaja y seria en un aeropuerto. Una actitud que nada tiene que ver con la que mantiene ahora. La exduquesa de Lugo ha participado en varios compromisos públicos, en los que se la ha podido ver más delgada y sonriente, así como con algún retoque estético.

Sin noticias todavía de los planes de verano de la expareja, lo que sí parece probable es que Bidart sea uno de los destinos en los que se les vea. No hay que olvidar que la Infanta Cristina mantiene una relación muy estrecha con la familia de Urdangarin, aunque lo que quizás no sea tan lógico es que coincidan. Ahora solo queda esperar a ver cuánto tarda en convertirse la “interrupción de la relación matrimonial” en un nuevo divorcio para la familia del Rey.