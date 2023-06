El dilema social por el que Eugenia Martínez de Irujo se ha ‘unido’ a Aldo Comas

No hay duda de que uno de los máximos exponentes del arte dentro de nuestras fronteras es Aldo Comas. El marido de Macarena Gómez es un apasionado de algunos ámbitos como la pintura, razón por la que hoy se ha convertido en el gran protagonista del hotel Wellington de la capital al presentar su nueva exposición bajo el título de Sol y mambo. Una muestra en la que ha tenido oportunidad de presentar al mundo cuadros con influencias picassianas y trajes de luces repletos de color inspirados en la gran contradicción española, que no es otra que la fiesta taurina.

Como no podía ser de otra manera, Aldo no ha estado solo en esta cita tan especial. Ha sido en torno a las 18:00 horas de la tarde cuando el enclave mencionado ha abierto sus puertas para llevar a cabo la presentación de la exposición del catalán sobre la tauromaquia contando con el apoyo de su inseparable mujer y de otros rostros conocidos como Ivonne Reyes, Albert Rivera, Fionna Ferrer o Eugenia Martínez de Irujo, entre más famosos. Un movimiento con el que todos ellos han demostrado el gran vínculo amistoso que les une a Comas, habiendo posado incluso frente a las cámaras con sus mejores sonrisas.

Si algo ha llamado la atención en esta velada no solo ha sido el gran talento del marido de una de las protagonistas más destacadas de La que se avecina. Hasta ahora poco o nada se sabía sobre la gran relación amistosa que mantienen la duquesa de Montoro y Aldo Comas, motivo por el que ha sido toda una sorpresa que la ex de Francisco Rivera se presentara en este acto y no tuviera reparo alguno en dejarse fotografiar con el artista mientras permanecía ataviada con un pantalón geométrico y repleto de color que ha combinado con un jersey y unas zapatillas en color negro. Un look de lo más desenfadado con el que la madre de Cayetana Rivera ha acudido de manera impecable a esta exposición con la que demuestra estar de acuerdo con los objetivos del creador, los cuales son los de poner sobre a la mesa el tema de la tauromaquia y lo mucho que puede llegar a unir y a separar a los ciudadanos de un mismo país al contar tanto con partidarios como con detractores.

Quien tampoco ha querido perderse esta gran presentación ha sido la empresaria Fiona Ferrer que ha escogido un elegante vestido en color negro para apoyar a Aldo Comas en esta aventura en la capital. Y es que, después de haber pasado por Palma de Mallorca y de haber expuesto sus obras hasta dos veces en Ibiza, los cuadros del artista han llegado a Madrid para quedarse ya que, a lo largo del martes, también estarán presentes en la calle Velázquez, una de las más destacadas de la ciudad.