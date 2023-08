Han pasado dos semanas desde que Daniel Sancho ingresó en prisión tras confesar el presunto asesinato de Edwin Arrieta, el cual, según señala la autopsia, murió a causa de un degollamiento. Según confirmaron las autoridades tailandesas, dichos resultados podrían bastar para sentenciar que se trataría de un asesinato premeditado, algo que en el país asiático está penado con la pena de muerte. Este último giro en el caso ha llevado a Roldolfo Sancho, padre del acusado, a confiar la defensa del chef en un nuevo abogado: Marcos García Montes, quien actuará de enlace entre los bufetes de Tailandia y España encargados del caso.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

Tras conocerse este nuevo movimiento en cuanto a la hoja de ruta judicial se refiere, Silvia Bronchalo continúa visitando a su hijo en la cárcel de Koh Samui. Fue el primer miembro de la familia de Daniel Sancho en viajar hasta Tailandia para poder estar a su lado. En sus primeras palabras, mostró una gran incertidumbre e incredulidad ante lo sucedido, reiterando que «nadie está preparado para recibir una noticia así». Por lo que se ha podido saber, durante su estancia en el país asiático, tan solo se ha desplazado del hotel al centro penitenciario, y viceversa. Lleva más de una semana, pero de acuerdo con lo publicado en varios medios, Bronchalo se habría cambiado de hotel, un movimiento que puede apuntar a que su estancia se acabe alargando hasta que Rodolfo Sancho llegue para tomarle el relevo.

Según ha confirmado Jorge Luque en El programa del verano, Rodolfo Sancho llegará a Tailandia la próxima semana, para poder reencontrarse con su hijo tras lo ocurrido. «A finales de semana viajará hacia la isla de Ko Samui donde podrá verse cara a cara con Daniel Sancho», afirmaba el periodista. Unos datos que concuerdan con la información que confirma que el actor habría abandonado ya la isla de Fuerteventura (su lugar de residencia) para viajar hasta la península y preparar su viaje hacia el país asiático. De acuerdo con las palabras del reportero, tanto Silvia con Rodolfo «se encuentran fuertes y centrados en resolver el proceso judicial» de su hijo lo antes posible: «Es lo que les da entereza. Centrarse en eso, en hacer que el proceso judicial se lleve de la mejor manera posible», confirmaba, añadiendo que huir del ruido mediático que se ha generado alrededor de todo este caso es una de sus prioridades.

El reportero Jorge Luque desde Tailando cubriendo el caso de Daniel Sancho en ‘El programa del verano’/ Mediaset

Entre todos los rumores que han comenzado a circular sobre el viaje de Rodolfo Sancho hacia Tailandia, el más comentado ha sido el que afirmaba que había alquilado una casa junto a su ex pareja, algo que Carmen Balfagón, portavoz de la familia, ha desmentido. Al parecer, todo indica que el intérprete se turnará con la madre de su hijo para arropar al acusado hasta que se dictamine una sentencia final que cierre el caso por completo. No obstante, se desconoce si la ex pareja coincidirá en territorio extranjero o sí, por el contrario, simplemente se cruzarán en sus caminos aéreos.