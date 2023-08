Esta es la primera imagen de Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia

Daniel Sancho sí que está recluso en la cárcel de Koh Samui. La aparición de una fotografía del asesino confeso de Edwin Arrieta viene a arrojar luz tras unas horas de confusión. El número 2 de la Policía de Tailandia, conocido mediáticamente como Big Joke había puesto encima de la mesa una nueva vía de información con la que nadie contaba: que el hijo de Rodolfo Sancho no estaba en el centro penitenciario que todos creían. En su lugar, se encontraba internado en la prisión de Surat Thani.

Ese giro de los acontecimientos había dejado conmocionada a la sociedad. Sin embargo, todo apunta a que el mando del cuerpo armado no fue sincero en la única entrevista que concedió en nuestro país. Si se había hecho creer a todos desde las autoridades tailandesas que Daniel Sancho era un recluso de Koh Samui, ¿qué interés había en dar esta nueva variante?

Programa ‘En boca de todos’ tratando el tema de Daniel Sancho/ Mediaset

Las redacciones de todo el país y los enviados especiales al país asiático no han dejado de recabar información en las últimas horas. De ese modo, ha sido el programa En boca de todos quien ha podido confirmar en exclusiva que el chef sí que se encuentra en la cárcel que se había dicho desde el principio.

@Nacho_Abad, tras demostrar que Daniel Sancho está en Koh Samui: «Big Joke nos ha mentido. Nuestro trabajo no podía estar mejor hecho»

En la imagen difundida se puede ver a un Daniel Sancho que tiene un semblante muy serio y mirada hasta desafiante. En el instante en el que fue tomada la foto, el hijo de Silvia Bronchalo mantenía su melena larga, la misma que luego tuvo que cortarse para cumplir el protocolo tailandés.

El presentador del espacio de Cuatro, Nacho Abad, desvela que «cuando Big Joke le asegura que Daniel no está en Koh Samui, ella le vuelve a hacer la pregunta porque, igual que a todos, le parece extraño. El número dos lo confirma y lo afirma tajantemente, asegurando que está en Surat Thani. Si estuviese en esa cárcel el protocolo obligará a hacerle otra foto, pero no la hay. Por eso esa fotografía demuestra que está en Koh Samui», argumenta. De hecho, no dudó en mostrarse muy enfadado: «Nos ha mentido y no sabemos hasta que punto podemos creernos sus afirmaciones».

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

Entre esas palabras de una de las máximas autoridades policiales encargadas de la investigación del Caso Daniel Sancho, Big Joke contó que la investigación ya había finalizado. En ella se apuntó que el cirujano habría muerto a causa de un degollamiento. «Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento (como se creía hasta ahora), sino cuando Daniel comenzó a cortarle el cuello, según los forenses», sostuvieron.