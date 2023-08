Más de una semana después de la detención de Daniel Sancho y cuando acaba de conocerse que la policía tailandesa ha pedido para el nieto de Sancho Gracia la pena de muerte por el presunto asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, varias revistas han publicado las primeras imágenes de su padre, Rodolfo Sancho.

La familia del chef está completamente devastada por la situación de Daniel, pero, por el momento, no ha viajado a Tailandia, aunque sí se sabe que tanto Rodolfo Sancho como su ex mujer, Silvia Bronchalo, han podido hablar con su hijo. Se espera que, en algún momento se trasladen al país asiático, pero, por ahora, no se sabe exactamente cuándo se producirá este viaje ni en qué circunstancias.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

Desde que se conociera la noticia de la muerte de Edwin Arrieta y la posterior detención de Daniel Sancho, su padre ha permanecido en su casa. El actor reside desde hace varios años en Lanzarote junto a su pareja, Xenia Tostado, y su hija pequeña. Precisamente el pasado fin de semana, la intérprete rompía su silencio y pedía respeto a los medios de comunicación por su hija, menor de edad, que no está al tanto de todo lo que está sucediendo. También Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo emitían un nuevo comunicado hace unos días en el que solicitaban que los reporteros abandonaran las inmediaciones de la residencia del actor, porque su presencia estaba alterando la vida de la menor.

Portada de la revista Diez Minutos. / Diez Minutos

Han sido las revistas Lecturas y Diez Minutos las que han publicado las primeras imágenes del intérprete, precisamente en las inmediaciones de su casa en Canarias. Con el torso descubierto, vestido con un pantalón corto en color gris y unas chanclas, Rodolfo habla por teléfono, visiblemente afectado. Se sabe que el actor ha podido estar en contacto con su hijo, al igual que su ex pareja, Silvia Bronchalo, aunque todavía no se ha confirmado cuándo viajará a Tailandia. Daniel termina en breve el período de cuarentena preventivo por covid, pero se ha solicitado que se le mantenga en el módulo de enfermería por su propia seguridad.

Portada de la revista Diez Minutos. / Diez Minutos

Albert Rivera es otro de los grandes protagonistas de la semana. Después de los rumores de relación con la actriz Aysha Daraaui, que el círculo íntimo del ex político negaba, ahora la revista Semana publica las primeras imágenes de Rivera en compañía con otra mujer, en actitud cariñosa. Se trata de Carla, con la que ha disfrutado de una escapada a Baleares y con la que aparece besándose de manera apasionada. Semana ofrece también un reportaje de Gabriela Guillén en bikini, luciendo por primera vez embarazo.

Portada de la revista Semana. / Semana

En ¡Hola!, Luis Miguel y Paloma Cuevas, más felices que nunca, en plena gira del astro musical. La pareja ha sido fotografiada en México subiendo al avión privado del cantante, tras pasar unos días de descanso en Los Cabos, antes de marcharse a Argentina. Luis Miguel y Paloma están viviendo uno de sus mejores momentos. Las imágenes del primer verano de Cayetano Rivera y María Cerqueira también ocupan parte de la portada de la revista.