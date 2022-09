El fallecimiento de la Reina Isabel II ha sido un gran mazazo para el mundo entero. Este martes, después de que Boris Johnson presentase su dimisión, la líder del partido conservador, Liz Truss, fue recibida por la monarca en el tradicional besamanos en el castillo de Balmoral. Sin embargo, pronto comenzó la preocupación por su salud. Y finalmente, a las 19:30 horas españolas del día de ayer, el Palacio de Buckingham anunció su fallecimiento: “La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana”. Tras conocer la triste noticia, las monarquías europeas no han tardado en mostrar sus condolencias.

Durante los actos de conmemoración en Sevilla del V centenario de la primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes, Felipe VI pronunció un emotivo discurso: “La Reina Isabel II será recordada como una de las mejores de todos los tiempos, por su responsabilidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento. El Reino Unido y el mundo están hoy de luto”. Sin embargo, con anterioridad, el Rey de España trasladó el pésame al recién nombrado Rey Carlos III a través de un comunicado oficial, en el que destacó el “sólido y valioso legado para las generaciones futuras” de Isabel II. Además, describió a la monarca como un ejemplo para el mundo entero: “Su Majestad la Reina Isabel ha sido testigo, ha escrito y ha dado forma a muchos los capítulos más relevantes de la historia de nuestro mundo durante las últimas siete décadas”.

Mientras que la Familia Real española ha optado por el telegrama, otras monarquías como la noruega ha mostrado sus condolencias a través de las redes sociales. “Nuestros pensamientos están con Su Majestad el Rey y la familia inmediata por el fallecimiento de la Reina Isabel. Durante un siglo, la Reina dedicó su vida al servicio de la Mancomunidad, siguiendo al pueblo británico a través de los días buenos y malos, en tiempos de felicidad y tristeza”, reza la misiva, firmada por el Rey Harald.

Desde Holanda, los Reyes Guillermo y Máxima han recordado “con profundo respeto y gran afecto” a la Reina que “dedicó su larga vida al servicio del pueblo británico”. Tras comunicar que están conectados con Reino Unido y que comparten su dolor, los Reyes de Holanda han mostrado su agradecimiento en redes sociales por la “estrecha amistad” de Isabel II con sus países.

Por su parte, Rania de Jordania ha compartido el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Con gran pesar nos despedimos de un icono de dedicación desinteresada y compromiso inquebrantable. Una Reina que encarnó los rasgos de una soberana fiel y devota. El reinado de Su Majestad la Reina Isabel II será recordado para siempre. Que su alma descanse en paz eterna”.

