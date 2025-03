Según Lozano, Raphael ha vuelto a visitar su oficina y los cines cercanos a su hogar, una señal clara de que retoma su rutina. No obstante, la gran incógnita persiste: ¿regresará pronto a los escenarios? La colaboradora de Mañaneros no ha entrado en detalles sobre esta cuestión, si bien todo apunta a que el concierto del 5 de julio en Starlite Marbella sigue en pie. «Hablé con una de las responsables del evento y me confirmó que no solo se mantiene la fecha, sino que las entradas siguen vendiéndose a gran ritmo. Ojalá, si todo marcha bien, podamos verlo reaparecer ese día», ha revelado el también periodista Alberto Guzmán en el mismo programa.