José Luis Rodríguez, más conocido como El Turronero, acudió a la cena de gala por el XVI Aniversario de la Fundación Isabel Gemio. Fue a la salida del acto, cuando el empresario, que es uno de los amigos en común que tienen Bertín Osbrne y Gabriela Guillén, habló, por primera vez sobre del hijo que tienen en común y que nació el 31 de diciembre del pasado año.

Bertín Osborne con el rostros serio/ GTRES

‘El Turronero’ habla del hijo de Gabriela y Bertín

Sin querer entrar en muchos detalles para respetar así la privacidad de la ex pareja, el empresario, en un primer momento reveló que estaba muy emocionado de haber podido acudir al acto para apoyar esta buena causa. Después, insistió en que no quería hablar de Gabriela. «No preguntarme por Grabiela, por favor. No me dejáis», expresó.

El Turronero junto a Isabel Gemio / Gtres

Pero, segundos después El Turronero aseguró que el recién nacido es «guapísimo». Al ser preguntado por si se parecía mucho a Bertín, José Luis Rodríguez comentó que «es muy guapo. Yo no sé definir a los niños pequeños, no sé a quién se parecen, pero es guapísimo». Acerca de si el cantante tiene ganas de conocerle, respondió que no sabía y que no le había preguntado sobre ello, siendo consciente de que es un tema un tanto delicado para el presentador de Mi casa es la tuya.

Antes de marcharse, Rodríguez insistió en que él y el artista son muy buenos amigos y aseguró que, a su vez, sigue manteniendo un vínculo de amistad con Gabriela. «¿La ha apoyado en toda la situación que vivió con el robo del carrito?», le preguntaron los reportero a lo que respondió que «Sí, sí, lo pasó mal la cría, pero bueno, ya está bien. Y criando a su hijo, que es lo que debe hacer y muy bien». «El niño está divino y está para comérselo, como se suele decir», volvió a recordar al recién nacido. Para finalizar, El Turronero, quiso revelar el último parte de salud de Bertín que tuvo covid, dolencia que le ha dejado algunas secuelas. «Está mejor, sí», declaró a la prensa.

Gabriela Guillén en un evento en Madrid / Gtres

Una situación complicada

Fue el pasado mes de julio, cuando salió a la luz que Bertín Osborne iba a ser padre con Gabriela Guillén tras su divorcio de Fabiola Martínez. Una noticia que hizo tambalear los cimientos del papel cuché y que ha provocado que su nombre esté, desde entonces, en el ojo público. Durante todo este tiempo ambas partes han hecho declaraciones, pero, todo apunta a que, por ahora, van a enterrar el hacha de guerra porque, hace tan solo unos días el programa Fiesta indicó que la empresaria no volvería a hablar del cantante después de haber acudido a ¡De viernes! para contar cómo fue su duro embarazo.