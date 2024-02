La importante decisión de Gabriela Guillén que afecta a Bertín Osborne

Desde el pasado mes de julio, el nombre de Bertín Osborne, de 69 años, no deja de acaparar titulares. ¿El motivo? Su nueva paternidad fruto de la relación que tuvo con Gabriela Guillén. Sin embargo, el cantante ha asegurado que no reconocerá al recién nacido como padre hasta que se realice la correspondiente prueba de paternidad. En medio de este polémico entramado y después de que la empresaria haya concedido varias entrevistas, ésta ha tomado una importante decisión que afecta de manera directa al presentador de Mi casa es la tuya.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

La decisión de Gabriela Guillén

La fisioterapeuta continúa sin tener relación con Bertín, quien en los últimos días ha generado cierta preocupación por su estado de salud, dado que no termina de recuperarse y continúa con secuelas causadas por el covid. Ahora se ha dado a conocer que la empresaria ha optado por dar un paso al frente que marcará un antes y un después tras meses de polémicas.

Gabriela Guillén en un evento en Madrid / Gtres

«No va a volver a hablar de Bertín», afirmaba este sábado, 24 de febrero, el periodista Sergio Pérez en Fiesta. Una decisión reciente que ha tomado después de haberse sentado en distintos platós de televisión. De hecho, cabe destacar que, la última vez que Gabriela ofreció unas declaraciones fue en el espacio ¡De viernes!, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Programa en el que relató su complicado embarazo.

Las palabras de Bertín Osborne

Bertín Osborne opta por el silencio, pero sí que se pronunció cuando se supo la noticia de que iba a ser padre. A través de varios comunicados, algunos publicados en las redes sociales (que más tarde fueron eliminados), el cantante dio su punto de vista, pero poco después hizo gala de su habitual discreción en todo a lo relacionado con su esfera personal. No fue hasta principios de año, cuando volvió a hablar. Lo hizo a golpe de entrevista.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

«Gabriela es una chavala estupenda, ¡que esto vaya por delante! Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella. Y he oído por ahí que… Que si dinero, que si intereses… ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella, porque Gabriela es la única que ¡nunca! me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada», indicó.

Además, el intérprete de Tú, solo tú, recalcó en la revista ¡Hola! que ella «se ha negado y me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo. Y, sin embargo, es muy muy muy injusto que la acusen de algo que no ha hecho».

Bertín Osborne con el rostros serio/ GTRES

«Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas», expresó en una conversación realizada poco antes de que el recién nacido llegara a este mundo. «Es lo que todo el mundo haría… Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», insistió.