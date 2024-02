Gabriela Guillén vuelve a la vida pública en un momento de máxima preocupación por la salud de Bertín

A punto de cumplirse un mes de su última visita a un plató de televisión, Gabriela Guillén ha reaparecido ante los medios. Lo ha hecho con motivo de la presentación, este jueves, de la nueva colección de moda de la firma Regina Donde Collection en la Casa de México en España, el centro cultural mexicano con sede en el barrio madrileño de Chamberí. «Habrá que volver a la normalidad», han sido sus primeras palabras. «Se me hace extraño», ha añadido.

Ataviada con un jersey fucsia con el cuello subido y corte cut out en el pecho, y una falda midi de capas de tul, Gabriela Guillén se ha mostrado especialmente contenta y tranquila en el acto, acompañada por su gran amiga Raquel Arias, colaboradora de Así es la vida. De hecho, la fisioterapeuta no ha dudado en posar para los medios de comunicación congredados en el lugar, que tampoco lo han hecho, por su parte, a la hora de preguntarle por su reciente maternidad y el avance de los trámites para solicitar la tan sonada prueba de paternidad a Bertín Osborne. «Es el padre de mi hijo, pero nada más, nada más. Todo llegará en su momento. No puedo comentar nada. Está todo como tiene que estar. Si me preguntáis por él, yo lo siento mucho, pero no voy a decir nada, de verdad. Yo no puedo decir absolutamente nada sobre él», se ha limitado a decir a este respecto.

Gabriela Guillén en un evento en Madrid / Gtres

Sobre el bautizo de su hijo, Gabriela ha negado que haya elegido a El Turronero, amigo de ella y de Bertín Osborne, como padrino del pequeño. Asimismo, ha desvelado que aún no tiene fecha para tal celebración. «No, no, qué va. Todavía nada», ha dicho. Cabe recordar, en este sentido, que ha sido esta misma semana cuando han comenzado a circular las primeras informaciones sobre el bautizo del pequeño a raíz del encuentro de Gabriela Guillén con el reconocido empresario en el Hotel Wellington de Madrid y en El Capote, una tienda de ropa situada en una céntrica calle de la capital. Y es que sí, aunque el intérprete de Tú, sólo tu o Como un vagabundo, no ha conocido, al menos de momento, a su hijo, Gabriela ha tomado la decisión de presentar el bebé al entorno más cercano de Bertín.

Preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne

La vuelta a la escena pública de Gabriela Guillén se ha producido, casualmente o no, en mitad de la preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne. El cantante, según ha trascendido, se encuentra recuperándose del coronarivurus que le fue diagnosticado hace ahora más de un mes, coincidiendo con el fallecimiento de su gran amigo, Paco Arévalo; motivo por el cuál no se desplazó hasta Valencia, ciudad en la que se instaló el velatorio del cómico.

Bertín Osborne en Sevilla / Gtres

La enfermedad obligó al presentador de Mi Casa es la tuya a recluirse en una habitación para evitar que el virus se propagase en caso de contacto con otras personas; y si bien es cierto que en las últimas semanas hemos visto al artista haciendo vida con normalidad, el germen se habría «estancado» y seguiría haciendo mella en él, según ha desvelado su hija, Eugenia Osborne. «No tengo recuerdo de haber estado tan mal. Para haber estado yo siete u ocho días metido en la cama (…) Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor», dijo el propio Bertón sobre cómo se encontraba hace apenas unas semanas, a través de perfil en Instagram, donde reúne a cerca de quinientos mil seguidores.