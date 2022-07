Las impactantes transformaciones físicas de los concursantes de ‘Supervivientes’ en la recta final

Podría decirse que Supervivientes está viviendo su recta final. Cada vez son menos los concursantes que quedan en los Cayos Cochinos, poniendo fin así a una aventura que comenzó el 21 de abril y que ha sacado la mejor y la peor faceta de todos y cada uno de los participantes. El hambre y la convivencia han provocado que, en ocasiones, los conflictos entre ellos sean muy difíciles de evitar, aunque este no habría sido el único inconveniente de la experiencia.

Otra de las “secuelas” que está quedando a todos aquellos que han decidido formar parte de la última edición del programa de Telecinco no es otra que la pérdida de peso. Y es que, aunque en los primeros eliminados ya era visible un ligero cambio a nivel físico, en los últimos expulsados es totalmente palpable el adelgazamiento que han llevado a cabo a consecuencia de la escasez de recursos en la zona en la que se encuentran. Una alteración que, aunque es perceptible en unos más que en otros, es una realidad para todos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)

La primera expulsada, Charo Vega, volvía a su tierra natal con casi 6 kilos menos, mientras que su sucesor, Rubén Sánchez, dejaba en Supervivientes casi 17 kilos, gran parte de ellos de masa muscular dada su profesión como culturista. Siguiendo con la tendencia está Ainhoa Cantalapiedra, la cual perdió 6,4 kilos en su paso por el concurso, aunque siendo superada por Juan Muñoz, con 17 kilos menos desde que comenzaba su andadura en el reality.

Una de las supervivientes que más peso ha perdido durante el concurso ha sido Desi Rodríguez con 19,9 kilos menos en total, seguida muy de cerca por Anuar Beno, con 16 kilos perdidos, y por Tania Medina, con 8 kilos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)

Como octava expulsada, Mariana Rodríguez ha vivido gran parte del concurso en Cayos Cochinos, razón por la que ha perdido hasta 5,9 kilos, regresando de Honduras visiblemente delgada a retomar su vida normal. Por otro lado, Kiko Matamoros perdía toda la masa muscular de la que presumía previamente a raíz de su participación en Supervivientes, contando ahora con 19,9 kilos menos, algo por lo que hasta él mismo se sentía “asustado”: “Madre mía, si parezco Gandhi. Me he consumido totalmente. Hasta los brazos se me han descolgado”, eran sus primeras palabras al mirarse al espejo una vez expulsado.

El último en verse obligado a volver a España era Yulen Pereira. Y aunque el espadista haya tenido oportunidad de encontrar el amor en las playas caribeñas, ha sido inevitable para él perder hasta 18,7 kilos durante su estancia al otro lado del charco.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Alejandro Nieto (@alejandro_nieto8)

Por el momento, se desconocen las cifras exactas del resto de participantes, ya que aún siguen inmersos en que probablemente sea ya la aventura de sus vidas. No obstante, sí que ha llamado la atención el gran cambio físico que ha experimentado Alejandro Nieto, el cual luce ahora una figura mucho más definida y tonificada, de la cual su propia novia se enorgullece en plató siempre que tiene oportunidad.