Todos los detalles del lujoso viaje a México de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, días antes de Navidad

Tamara Falcó e Iñigo Onieva han comenzado sus vacaciones navideñas de la mejor de las maneras: cruzando al otro lado del charco y huyendo del frío de la capital de nuestro país. El destino escogido por el matrimonio ha sido México, donde han decidido hospedarse en uno de los hoteles más exclusivos y lujoso de la zona. Así lo ha comunicado la marquesa de Griñón a través de sus redes sociales, donde ha compartido que se han alojado en el SHA México, un alojamiento que proporciona a su clientela técnicas y terapias de medicina científica cuyos resultados son todos muy beneficiosos para la salud. Y es que según comentan desde su propia página web, uno de sus objetivos es ayudar a «vivir más y mejor».

«Me encanta venir a @shawellness porque me ayuda a conectar conmigo misma, a comer rico y sano y a sentirme más ligera. Es una experiencia maravillosa en un lugar rodeado de naturaleza, pensado para potenciar tu bienestar físico y emocional. Pasar unos días aquí significa volver con las pilas recargadas y llena de energía», escribía la hija de Isabel Preysler en su perfil oficial de Instagram, en el que ha compartido un carrusel de fotografías disfrutando de las diferentes instalaciones del hotel.

En las imágenes mencionadas, una de las cosas más llamativas ha sido la dieta que han elegido. A pesar de los lujos y la exclusividad que ofrecen las paradisíacas instalaciones del hotel mencionado, Iñigo y Tamara no han renunciado a mantener un estilo de vida saludable, optando por platos refinados y equilibrados. Esta elección deja entrever que, tal vez, se hayan sometido a algún tratamiento detox para prepararse de cara a la Navidad, una época en la que, por lo general, se tiende a comer más de lo habitual.

De acuerdo con lo publicado por la revista Semana, siete días en este hotel no es apto para cualquier bolsillo, ya que cuesta en torno a los 7.000 euros una habitación estándar. En el caso de escoger la deluxe, esta cifra se duplicaría hasta los 18.000 euros, ya que se trataría de una experiencia mucho más premium que tendría incluidos packs especiales enfocados en todo momentos a mejorar el bienestar.

Una Navidad diferente para Tamara Falcó

Por todos es sabido que la Navidad es una de las épocas más importantes en la casa de Isabel Preysler. De hecho, la conocida como ‘reina de corazones’ grabó un documental en el que dejó claro que se trata de una celebración especial para ella y su familia. Por ello, no cabía duda de que Tamara Falcó e Íñigo Onieva regresarían a España antes de la Nochebuena. Sin embargo, parece que estas fiestas no serán como en años anteriores. Según informó Beatriz Cortázar, el matrimonio pasará esta fecha tan señalada con Carolina Molas, madre del empresario. Este cambio de tradiciones, como era de esperar, no ha tardado en acaparar titulares. No obstante, por el momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto.