Todos los cambios de versión de Dani Alves que le pueden costar caro

Dani Álves atraviesa sus horas más bajas. De tenerlo todo a estar encerrado en prisión. Para entender el origen de su encierro entre rejas nos tenemos que remontar a enero de 2023. Desde entonces, concretamente desde el 15 del mencionado mes, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona se encuentra en la prisión de Brians 2, en Cataluña, por la acusación de haber violado presuntamente a una joven, de 23 años, la noche del 30 de diciembre, de 2022, en el lavabo de la discoteca Sutton. Hecho que generó y sigue provocando un gran revuelo mediático del que todavía se desconoce su desenlace final.

Dani Alves mirando a la cámara. / Gtres

Un vídeo muy polémico

Poco después de conocerse este polémico entramado, Dani Alvés se pronunció a través de un vídeo en el que aseguró que no conocía a la presunta víctima. Aquí, su primera versión de los hechos. Este paso al frente sería el primero de otros que ha ido dando después y que podrían costarle caro, dado que no ha mantenido la misma postura durante todo este tiempo, es decir, un año después.

Dani Alves en el programa ‘Y ahora Sónsoles’ / Antena 3

1.Niega un encuentro

«Me gustaría desmentir todo primero, yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando, todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno», dijo en un primer momento para después añadir que «cuando eliges ir al baño no tienes que preguntar quién está en el baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización. Ya basta».

2.Una coincidencia en el baño

Tras expresar estas palabras, Alves cambió su hoja de ruta y reconoció que la presunta víctima entró al baño mientras él estaba, pero que no había pasado nada. Sin embargo, esta declaración fue tumbada después de que las pruebas aportadas por el forense al Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona señalaron que los restos de semen encontrados en el interior de la víctima tiene el mismo perfil genético que la muestra entregada por el futbolista brasileño.

Dani Alves en un photocall / Gtres

3.Reconoce vínculo con la presunta víctima

Lejos de mantener esta misma postura, Dani Alves volvió a cambiar de parecer y ofreció otro escenario de los hechos al reconocer que sí tuvo un acercamiento íntimo consentido con la denunciante, pero que no consumaron una relación sexual completa.

4.Un giro inesperado en su versión

El 17 de abril, el brasileño dio un nuevo giro a sus explicaciones, cada vez más contradictorias, pero, sin embargo, sí más detalladas. Dani Alves afirmó que sí había habido penetración vaginal con la mujer que lo denunció por presunta agresión sexual.

Joana Sanz y Dani Alves / Gtres

El futbolista argumentó a su equipo legal que mintió en un principio para no ser descubierto por su mujer, la modelo Joana Sanz. «Quería proteger a su familia. Tenía miedo de revelar en público que le había sido infiel a su mujer», explicó el primer letrado que tuvo, Cristóbal Martell. De cualquiera de las maneras, el deportista siempre ha insistido en que la relación fue consentida.

5.Una nueva versión

Según El Periódico, la defensa del acusado hará declarar como testigo a Joana Sanz, la mujer del brasileño, en un intento de corroborar una nueva versión (la quinta) de lo sucedido en la discoteca de la ciudad condal. Y es que, la Fiscalía de Barcelona pide nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima, mientras que la acusación particular elevó a 12 años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal por un delito de este tipo.

El juicio

Los abogados de Dani Alves sostienen, ahora, que su defendido no estaba en plena capacidad de sus facultades porque había bebido la noche del suceso y no era consciente de sus actos. Este cambio de pareceres no ayudarían a la decisión final del juez que lleva el caso. Será el mes que viene, del 5 al 7 de febrero, cuando se celebrará el juicio, por lo que Alves ya perfila su estrategia final para tratar de rebajar su pena.



Cambio de defensa

Además, cabe destacar que, Dani Alves también ha cambiado su Defensa durante el tedioso proceso. En un principio, el conocido abogado Cristóbal Martell era el encargado de asesorar al futbolista. A partir de octubre de 2023, toma el relevo Inés Guardiola, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y secretaria tesorera de la Comisión de Derecho Penitenciario y de la Comisión de Drogas del Colegio de la Abogacía de Barcelona.