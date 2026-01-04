Todo sobre Íñigo, el discreto hijo de Roberto Brasero que se ha hecho viral de forma inesperada

Iñigo, el segundo de los hijos de Roberto Brasero y Beatriz Pardow, ha saltado al foco mediático gracias a su reciente visita al programa de Y ahora Sonsoles. En el mismo, el joven causaba auténtica sensación y se volvía viral por un curioso motivo: su enorme parecido con un famoso cantante. Muy bien acompañado por su padre, Iñigo demostró haber heredado su sentido del humor y dotes comunicativas.

«Has sacado los rizos de tu padre, Íñigo… no podemos cuestionar que eres hijo de tu padre», bromeaba Sonsoles Ónega al respecto. De hecho, fue esta misma característica la que llevaba a que muchos asegurasen que Iñigo es idéntico a David Bisbal en sus inicios. «Los rizos, como los míos y el color, de su madre», destacaba Brasero.

El enorme parecido de Iñigo Brasero con David Bisbal

Teniendo en cuenta que mantiene sus redes sociales privadas, optando por la discreción, esta era la primera vez que el joven salía en televisión. Además, de la manera más inesperada; y es que acompañó al famoso presentador del Tiempo a su puesto de trabajo, sin saber que él también terminaría siendo uno de los grandes protagonistas de la tarde.

«A mi me gustaría hablar con un hijo, también el de Roberto Brasero», anunciaba Sonsoles Ónega mientras las cámaras enfocaban a ambos. «Ha venido de visita y ya le queréis sacar en la tele», enunciaba Brasero al respecto. Iñigo es el segundo hijo del periodista con Beatriz Pardow. Nerea, su hermana mayor, tiene 23 años, mientras que Marina y Rocío todavía son menores de edad. Una faceta familiar que el propio Roberto define como «el mejor anclaje a tierra». Además, su principal objetivo ha sido siempre proteger su intimidad. «Intento ser padre y poner esas normas obligatorias, pero también disfrutar con ellos y que disfruten conmigo», admitía en una entrevista.

Pese a que el joven de 20 años procura mantenerse alejado del foco mediático, sí que ha acompañado a su padre a algún estreno, donde se ha dejado ver muy natural, sonriente y cómodo ante los flashes. Roberto Brasero ya ha reconocido en alguna ocasión que es un padre estricto, aunque también procura inculcarles valores y compartir el máximo tiempo posible con ellos. «Yo también tengo mis manías e incertidumbres, como que los niños crecen y cuál será su futuro», admitía en una entrevista.

Roberto Brasero, un hombre volcado con su familia y padre ejemplar

De hecho, gran parte de la educación que inculca a sus hijos vendría influida por el aprendizaje que recibió de su propio padre. «Fue un padre fantástico y un gran abuelo. Una suerte», le describía. Al igual que a Felicidad, su madre, que sigue siendo uno de los grandes pilares de su vida.

Por otro lado, hay también otros miembros dentro de la familia que son realmente importante para Brasero, y son sus mascotas. «Nada mejor que un perro para saber que el tiempo es relativo. Este año parece que ha pasado volando», reflexionaba en redes sociales.