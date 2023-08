Tiene nombre y apellido. Carlos García, más conocido en la red social de TikTok como Carliyoelnervio, ha dado rienda suelta a su imaginación para crear contenido en tono jocoso en la mencionada plataforma. El tiktoker se inventó hace unos días que era el cumpleaños de Kiko Rivera, broma que el hijo de Isabel Pantoja encajó con la mejor de las sonrisas. De hecho, respondió al influencer con gran sentido del humor. Tras esta hazaña que, como era de esperar, se hizo viral, Roberto Brasero ha sido el siguiente de la lista.

Roberto Brasero en una imagen de archivo / Gtres

El mítico presentador del tiempo en Antena 3 ha vivido una semana entre especial y peculiar, ya que ha celebrado su cumpleaños sin serlo. Casi 3.000 personas hicieron click en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de 50.000 seguidores, para felicitarle por la nueva vuelta al sol.

Roberto Brasero en una imagen de archivo / Gtres

«La semana pasada me inventé que era el cumpleaños de Kiko Rivera y todo el mundo fue a felicitarlo y él salió a desmentirlo», comenta Carlos en un vídeo. «Se me ocurrió hacer lo mismo con Roberto Brasero y le pusieron casi 3.000 felicitaciones», añade, antes de enseñar las historias del presentador, donde lo desmiente. El periodista que recibió esta buena nueva con alegría, no ha dudado en pronunciarse al respecto. «Daros las gracias por vuestras felicitaciones y la verdad es que no es mi cumpleaños», ha comentado, con algo de vergüenza, en un vídeo en Instagram.

Ante la respuesta del comunicador, Carlos García ha respondido: «Me hace gracia que pierda tiempo de su vida para decir que no es su cumpleaños». «Me pone muy contento y se va a convertir en una sección semanal», ha añadido después.

Icono de la televisión

Nacido un 31 de marzo de 1971 en Talavera de la Reina, Toledo, Roberto Brasero se ha convertido en uno de los míticos presentadores del tiempo de la pequeña pantalla, concretamente de Antena 3, donde se encarga de dar cobertura a la previsión meteorológica desde 2005.

Sandra Golpe y Roberto Brasero en una imagen de archivo/ Gtres

Cursó sus estudios básicos en La Salle Talavera y después se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Curiosamente, a Roberto nunca le llamó la atención la meteorología, pero por cuestiones del destino es ahora una de sus grandes pasiones. En 1998 empezó en Telemadrid como redactor en el informativo de Telenoticias, pero no fue hasta el año 2000 cuando dio el salto a presentador del tiempo en donde alcanzó la popularidad por su estilo tan carismático ante las cámaras.

A su extenso curriculum se suma que, desde 2008 también se ocupa de la predicción meteorológica en Onda Cero y, desde abril de 2018, colabora en el programa de televisión de la Sexta Liarla Pardo. Luego, el 4 de diciembre de 2019 también presentó en horario de máxima audiencia el especial Vivir sin Plástico en la mencionada cadena.