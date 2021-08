Luis Fonsi ha sido uno de los grandes protagonistas de la Gala Global Gift 2021 junto a María Bravo. Evento que este año ha sido celebrado en el Marbella Arena -Málaga-. Nada más llegar, el cantante ha confesado lo feliz que se siente de poder apoyar a la fundación liderada por Bravo, gran amiga suya. “Los niños son los protagonistas, Global Gift es el protagonista, yo feliz de poder acompañarlos y ser una voz más para ayudar a través de mi música y seguir colaborando con María, que es una gran amiga. Poder estar aquí en Marbella es una bendición, amo España, amor esta ciudad y feliz de compartir una gala más. Falta mucho más por hacer, así que poco a poco, pasito a pasito”, ha dicho.

El artista, que ha acudido con su mujer, ha confesado a la prensa cómo se encuentra su familia tras este atípico año marcado por el coronavirus y las restricciones en todo el mundo. “Bien, aquí con mi señora, que como ustedes bien saben, esta es su tierra, es cordobesa, los niños se quedaron en casa porque ya comenzó la escuela en Estados Unidos y yo soy muy tradicional para eso, no me gusta que estén viajando mucho y el chiquito comenzó por primera vez, pero bien”, ha explicado con una sonrisa. Después, ha revelado cuál es su mayor fuente de inspiración. “Mi familia es mi todo, así que contento porque está mi señora acá, triste porque no estoy con mis hijos y voy a estar como casi dos meses fuera de casa, pero bueno, hay que trabajar”, ha dicho Fonsi.

Durante la conversación con los reporteros, el intérprete de ‘Corazón en la maleta’ ha dado a conocer que se encuentra en un gran momento profesional y que está trabajando en diferentes proyectos. “Sí, bueno, haciendo muchas cosas, acabo de lanzar un tema con un artista que se llama David Bisbal, estamos promoviendo ese tema, estoy haciendo ‘La Voz’, que saldrá muy pronto», ha contado.

También, ha añadido que está «preparando la gira» con muchas ganas e ilusión. «Tenemos algunos conciertos este año, pero la gira grande como tal va a ser el año que viene, España va a ser el verano que viene, o sea que toca esperar un poco más, pero hasta cierto punto bien porque quiero que el mundo se tranquilice un poco más y podamos gozar todos juntitos con mucha seguridad y con mucha tranquilidad, pero te miento si te digo que no extraño el escenario, ya me estoy volviendo loco”, ha contado el anfitrión de la esperada gala.