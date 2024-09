La confrontación entre Elena Tablada y Javier Ungría se intensifica. Dos meses después de haber ganado la batalla legal contra el padre de su hija Camila y conservar la custodia de la pequeña, la diseñadora ha vuelto a poner en duda públicamente la labor del ex concursante de Supervivientes como progenitor. Asimismo, la diseñadora de joyas se ha reafirmado en sus palabras en Me quedo conmigo. Unas que revelan el principal motivo por el que decidió separarse del empresario y que tienen que ver con la hija que tuvo en su primera relación sentimental con David Bisbal.

Tablada se ha mostrado tajante en su decisión y en su última aparición pública, en la fiesta del 80 aniversario de la revista ¡Hola!, respondió a la prensa sobre el tema: «He decidido coger las riendas y el poder de mi vida y decir lo que siento, lo que he sufrido. Puedo parecer muy linda, muy feliz, pero soy una madre separada de dos hijas de diferentes papás. Son las cosas que yo he vivido, no puedo sanar sin hablar de lo que he sufrido. No puedo sanar unas heridas si no las toco. Yo no me abro en canal, por primera vez en mi vida, siendo una farsa y una mentira. Yo no soy así. Lo que yo he dicho es mi realidad. Esto va a durar lo que él quiera que dure. Yo no pensé en lo que podía pensar él ni nada, hice eso pensando en mí, en mis hijas y en ayudar a mucha gente que está en mi misma situación».