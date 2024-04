Hablamos con el nuevo abogado de Pietro Costanzia, en la cárcel por intento de asesinato

¿Qué futuro le espera a Pietro Costanzia? Look ha hablado en exclusiva con su nuevo abogado para conocer de primerísima mano en qué punto se encuentra la investigación. Al otro lado del teléfono responde un hombre apacible que atiende a todas nuestras cuestiones con exquisita educación. Su tono de voz pausado camufla que está llamado a defender los intereses de su cliente dentro de un caso que ha conmocionado por completo Italia, pero también España. No en vano, Pietro y su hermano Rocco- también detenido- son hermanos por parte de padre de Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, novio de Alejandra Rubio o yerno de Terelu Campos, como prefieran.

Cárcel donde se encuentran Rocco y Pietro Costanzia / Gtres

Los dos primeros duermen desde hace más de diez días en una cárcel de Turín, ciudad en la que se perpetró el brutal ataque por el que están siendo investigados. Pietro está acusado de intento de homicidio tras golpear con un machete a un hombre de iniciales O.B, mientras que su hermano Rocco fue cómplice necesario al conducir la motocicleta mediante la que perpetraron el supuesto crimen. Se cree que el móvil fue un ataque de celos ya que la víctima habría mostrado fotos explícitas a la novia de Pietro semanas atrás. No obstante, se investiga si el ajuste de cuentas se debe a un motivo de drogas.

El proceso se encuentra en su fase de instrucción, pero el auto emitido por el Tribunal de Torino tras reconstruir los hechos, tomar declaraciones y analizar las primeras pruebas es demoledor y arrincona a los jóvenes italianos. Hasta que se avance al siguiente escenario, la Justicia ha dictado unas medidas cautelares que pasa por mantener encarcelados a Pietro y Rocco Costanzia di Costigliole, miembros de una familia vinculada a la aristocracia transalpina.

Lugar donde Pietro Costanzia apuñaló presuntamente a una persona en Turin, Italia.

Una de las dudas más recurrentes hasta el momento radicaba en saber por qué se ha decretado la prisión preventiva para ellos. El auto judicial da respuesta a esta cuestión aludiendo a la gravedad del ataque que, junto con las pruebas recabadas, llevaron al juez a confirmar la detención de los Costanzia, destacando el claro peligro de fuga y la posibilidad de reincidencia del acusado. Además, se considera que existe un peligro extremadamente alto de contaminación de la evidencia, dado que el acusado ha ocultado el arma del delito y ha tratado de esconder la scooter con la que se cometió el delito.

El abogado de Pietro Costanzia da la última hora

De esta manera, se dibuja un panorama muy negro para los hermanos Costanzia. La Justicia de Italia se rige por un código penal implacable para este tipo de delitos. Este digital ha sido el primer medio en ponerse en contacto con Alessandro Gasperini, el segundo defensor de Pietro desde que fuera detenido. Anteriormente, Vittorio Nizza fue su jurista. ¿En qué punto está la investigación? ¿Qué novedades existen? ¿Cuándo se sabrá si Rocco y Pietro Costanzia son condenados firmemente a prisión? ¿A qué condena se enfrentan? El abogado da respuesta a esta y otras muchas cuestiones.

Gasperini asegura que «todo sigue en fase inicial. No hay novedad sobre el arresto». Por ello, «no se puede hacer previsión de tiempo, es prematuro». No obstante, avanza que «hay muchas formas de proceso en Italia». En este momento, se sigue la instrucción mediante «investigaciones sobre los teléfonos móviles, las pruebas toxicológicas hechas por los forenses para ver sustancias estupefacientes…. por lo menos habrá que esperar un mes», indica el abogado de Pietro Costanzia.

La situación de Pietro es límite y así lo asegura su abogado: «Él no está tranquilo, obviamente, una persona que está en la cárcel no lo puede estar, pero no quiero hablar de su condición», nos confiesa. Y no es para menos ya que se enfrenta a una condena importante: «La pena mínima por un intento de homicidio son siete años, que puede ser posteriormente otra. No puede ser inferior a eso, pero con las reducciones posteriores no creo que sea menos de 3. Aunque repito, es pronto para hablar de pena, hay que esperar», señala Gasperini.

Carlo Costanzia, con sus hermanos Rocco y Pietro / Redes sociales

Lo que el abogado descarta es que pueda solicitar la libertad bajo fianza: «No puede salir bajo fianza porque no existe en Italia esa posibilidad. Está en prisión preventiva hasta que la Justicia se pronuncie». Asimismo, finaliza la conversación con nosotros asegurando que no sabe si defenderá a Pietro Costanzia hasta el final del caso: «Antes la familia había elegido otro abogado para Pietro. No sé cuánto tiempo lo seré o si será una elección definitiva».