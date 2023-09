El último escollo de las Campos antes del momento más difícil de María Teresa Campos

Como si de la canción de Mecano se tratase, aquella en la que Ana Torroja cantaba eso de «la cara vista es un anuncio de Signal», el homenaje a María Teresa Campos está cogiendo tintes de felicidad, de paz y de armonía de cara a la galería. Sin embargo, la verdad es otra bien diferente. Lo que está fuera de toda duda es que Carmen Borrego lidera con orgullo, mando y un protagonismo notable el programa televisivo que servirá como tributo a la longeva y brillante carrera de su madre en la pequeña pantalla.

¿En qué punto se encuentra este emotivo proyecto? ¿Qué rostros van a aparecer? ¿Cuánta parte de rentabilidad económica hay en él? Look da respuestas a algunas de las preguntas que están encima de la mesa. Sin embargo, ahora todo esto ha quedado atrás debido al estado de María Teresa Campos.

María Teresa Campos, ingresada de urgencia en el hospital

María Teresa Campos ha ingresado en un hospital madrileño «en un estado grave». Terelu Campos y Carmen Borrego todavía no quieren compartir demasiada información porque piensan que «primero deben hablar los médicos». María Teresa llevaba un tiempo retirada de los medios de comunicación. De momento lo importante es que Terelu y Carmen están al lado de María Teresa en estos momentos tan complicados.

Primer mazazo: Mediaset no se hará cargo

Hasta el momento han trascendido muy pocos detalles acerca del homenaje, más allá de que está en fase embrionaria, que iba a ser realizado por Cuarzo y que previsiblemente se iba a emitir el próximo otoño. Hay que utilizar el tiempo pasado. Lamentablemente, los contratiempos han empezado pronto. Y es que Mediaset ha rechazado la propuesta de las Campos para producirlo, tal y como adelantó Yotele.

En la cabeza de Carmen y Terelu estaba que al documental lo complementara un debate posterior con compañeros, amigos y familiares, que finalmente no se llevará a cabo en ninguna cadena del grupo con sede en Fuencarral. Ahora todo esto se ha quedado paralizado. Teresa Campos está en la Fundación Jiménez Díaz.

Carmen Borrego, su hija y su sobrina Alejandra, en un cumpleaños / Gtres

Esto obligará a las hijas de María Teresa Campos a buscar nuevas fórmulas para sacar adelante el proyecto, si bien los tiempos previstos de grabación y emisión podrían sufrir demoras importantes. Ahora se entiende que en el cumpleaños de Terelu Campos, el pasado jueves, Carmen Borrego no estuviera de demasiado buen humor: «No tenemos mucho que celebrar ni ninguno estamos para muchas fiestas», decía. Tampoco ayuda el ocaso de su madre, única y más directa protagonista de toda esta historia, aunque por momentos no dé esa sensación.

Esta iniciativa ha estado impulsada por el deseo de las hijas de la periodista por reivindicar el legado profesional que ha dejado su progenitora: «Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje, ya estoy trabajando en ello», decía Borrego. No obstante, dentro del círculo cercano de María Teresa hay quien considera que llega tarde puesto que el estado de deterioro de la malagueña no le va a permitir ser consciente al 100% de este bonito reconocimiento.

Carmen Borrego y su madre la periodista María Teresa Campos / Gtres

Carmen se defendía alegando que «me da mucha pena que no lo hayamos podido realizar antes, cuando ella lo hubiera disfrutado». Y se dio golpes de pecho por llevar las riendas: «Para mí es un proyectazo maravilloso, algo súper bonito con lo que estoy muy ilusionada. Es un reconocimiento a mi madre tan, tan, merecido (…) Voy a disfrutar mucho haciéndolo, pero también voy a sufrir mucho, no te quepa la menor duda», dijo en una entrevista con Jaleos.

Carmen Borrego lleva las riendas

Se estima que las grabaciones del homenaje podrían comenzar este mes de septiembre, pero la negativa de Mediaset hace susceptible el cambiar los plazos. En cualquier caso, Carmen Borrego ya ha empezado a realizar algunos avances. Uno de los más notables ha sido descolgar el teléfono para contactar con aquellos que desea que participen. Desde Gustavo (una persona clave para María Teresa Campos) hasta otras personas pertenecientes al entorno más cercano de la octogenaria presentadora. A todos los ha tratado con una amabilidad y un cariño del que no siempre ha hecho gala y prácticamente les ha rogado el poder contar con ellos. Todos en son de paz.

En este sentido, Look ha podido averiguar en exclusiva que este grueso de personas ha reaccionado positivamente a la propuesta de Borrego. Si nada cambia, estarán presentes en el homenaje a Teresa. Lo harán por el cariño que les une, aunque no estén de acuerdo con algunas decisiones que se toman en el clan familiar. Del mismo modo, podemos afirmar que el estado de salud de María Teresa Campos ha experimentado una leve mejoría respecto a comienzos del verano. Pero si algo no ha cambiado son las pocas visitas que recibe en su casa de Aravaca, donde Gustavo y sus internas cuidan de ella todo el día.