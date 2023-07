El rumbo profesional de Carmen Borrego (56) es cuanto menos incierto desde que Sálvame desapareciera de la parrilla de Telecinco, el pasado 23 de junio, tras catorce años ininterrumpidos de emisión en la cadena insignia de Mediaset. Y es que si bien la productora del mítico formato estaría preparando ya una entrega especial del programa, de tipo docureality, junto a Netflix, en Miami; la hija de María Teresa Campos (82), a diferencia de su hermana, Terelu, no está entre los colaboradores escogidos para llevar a cabo esta nueva aventura. Sí lo están, sin embargo, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño.

Ella misma plasmó su desencanto y desesperación ante tal situación hace escasas semanas, en una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas: «Hay días que no me levanto de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme. Tengo muchísima ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión. Estoy desesperada. Tengo una gran preocupación por mi madre, a la que he llorado mucho porque me da mucha pena verla cómo está». Un bache del que no se descarta que salga con ayuda de profesionales: «No estoy en tratamiento psicológico, pero debería. Me cuesta hablar, me ahogo», dijo Carmen.