Terelu Campos se encuentra viviendo un duelo personal desde que el pasado mes de septiembre su madre, María Teresa Campos, falleciera a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Desde entonces, su nombre y el de su hermana, Carmen Borrego, han acaparado gran parte de la actualidad informativa ya que se han tenido que enfrentar a varios frentes abiertos que han llegado a manchar la imagen del clan.

No obstante, en medio del vendaval mediático, la primogénita de la veterana presentadora de televisión ha continuado con su vida profesional, la cual se ha visto interrumpida, hace tan solo unos días, por una intervención quirúrgica. «Llevo pasado un auténtico calvario con la boca», comenzaba a narrar. Terelu explicaba en su propio blog de una conocida revista que sufre de un problema periodental, el cual se traduce en una enfermedad grave en las encías.

«Cuando participé en MasterChef empecé a sentirme peor. He ido aguantando como buenamente he podido, teniendo un trabajo público como el mío en el que la cara, la boca y los dientes son algo fundamental», proseguía, añadiendo que cuando tenía todo cerrado para poder ponerle remedio fue justo cuando falleció su madre, por lo que se vio obligada a tener que paralizar todo el proceso.

Terelu Campos en el aniversario de Papua en Madrid/ Gtres

Es por eso que ahora que ha tenido tiempo para ello y que quiere prepararse para su nueva trayectoria en la pequeña pantalla como concursante de Bake Off: Famosos al horno ha decidido retomar el proceso, sometiéndose a una operación bucal, el pasado miércoles, en el Hospital Santa Elena de Madrid. «Me desprendí de todas mis piezas dentales para ponerlas todas nuevas y buenas. Sigo en un proceso de recuperación. Todavía estoy hinchada y me cuesta trabajo hablar. Dicen que es lo normal, pero no en vano estuve siete horas en un quirófano», confiesa.

Continuando con sus palabras escritas en la revista Lecturas, Terelu manifestaba que el resultado que tenía por ahora era «bueno y provisional» pero que esperaba que el definitivo fuera aún más «espectacular». Por otro lado, la colaboradora televisiva también se ha abierto en canal con los lectores, admitiendo que estaba «asustada y nerviosa» cuando entró por la puerta del quirófano porque supuso un «recuerdo muy complicado» para ella.

«Lo he pasado muy mal por mi enfermedad y porque la doble mastectomía me arrastró la vida y me la cambió de alguna manera. Así que esos nervios siempre están ahí por el quirófano y la anestesia», comentaba. Por otro lado, también señalaba que las veces que se ha tenido que someter a cualquier tipo de operación, la duración prevista siempre ha acabado aumentando: «Me toca siempre el bingo, en lo que a intervenciones quirúrgicas se refiere».

Aprovechando su intervención en el medio mencionado, ha querido dar las gracias a todo el personal médico que le atendió por el mimo y el cariño con el que fue tratada en todo momento. «Gracias por ayudarme a tomar la decisión de meterme en una intervención tan seria como esta», concluía.