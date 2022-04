Terelu Campos confiesa haber tenido un problema de salud mental

Hace tan solo unos días, Tamara Gorro presentaba su nuevo proyecto profesional, un libro titulado Cuando el corazón llora, donde relata su lado más íntimo tras ser víctima de una enfermedad mental bastante común en la sociedad: la depresión. Era la propia influencer quien daba explicaciones de su salud en su cuenta de Instagram, contando a sus miles de seguidores el momento tan duro que estaba viviendo. Viva la vida ha querido hablar del libro y analizar las últimas declaraciones de la modelo, cuando Terelu Campos ha confesado algo que ha dejado a su hija Alejandra con la boca abierta.

Aprovechando la oportunidad y siguiendo el hilo de la conversación, la colaboradora de Telecinco ha comunicado públicamente haber sufrido un problema de salud mental. “Yo no salía de mi casa, yo no me movía, yo no reaccionaba. Yo no hacía nada”, ha recordado esa complicada etapa de su vida. Terelu, que vivió unos meses muy duros, ha querido aclarar públicamente que la salud mental no es ninguna tontería. “Son cosas que condicionan tu vida, tu salud”, ha comunicado. «Yo me metía en la cama y pensaba que me moría, que me iba a morir», ha añadido la hija de María Teresa Campos, que sufrió esta situación con tan solo 18 años de edad. Una época que duró poco más de un año y que contó con la ayuda de una eminencia en psiquiatría, Antonio Colodrón, con quien guarda un recuerdo muy especial. “Me dijo que ojalá todo lo que tuviera enfrente tuviera la fácil solución de lo que yo tenía”, ha relatado.

Alejandra Rubio, tras escuchar la confesión de su madre, se ha quedado de piedra. “Yo no lo sabía. No tenía ni dea. Nunca me lo ha contado”, ha comenzado diciendo. Desconociendo por completo este capítulo de la vida de su madre, la joven ha querido zanjar el tema: “Yo gracias a Dios no he pasado por eso nunca y espero no pasar. No sé cómo reaccionar, son cosas como muy privadas que igual… esas cosas no me gusta hablarlas en público porque hay gente que no lo entiende”. Terelu, que no ha estado de acuerdo con el argumento de su hija, ha expresado que “cada vez es más necesario” hablar abiertamente de la salud mental.

Y así lo hace Tamara Gorro en sus redes sociales y, ahora, en su propio libro, porque para ella la salud mental es igual de importante que la física. Fue el pasado mes de octubre cuando la influencer comunicó a sus miles de seguidores que no estaba atravesando un buen momento. “La enfermedad que estoy pasando la están viviendo miles de personas, muchísimas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Ahora sí lo voy a decir. Yo tengo un diagnóstico de una depresión con grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental. La depresión es una causa de muerte”, explicaba. La segoviana contaba cómo ha estado días sin salir de la cama, sin vestirse, sin parar de llorar, pero que ahora no permite, bajo ningún concepto, meterse en sí misma y “no hacer por salir”. Y es que, si algo ha caracterizado siempre a Tamara ha sido la sinceridad, además de la positividad con la que está haciendo frente a este nuevo reto que la vida le ha puesto en el camino.