Terelu Campos estaba muy unida a Mila Ximénez. Durante el tiempo en el que la colaboradora estuvo enferma luchando contra el cáncer de pulmón que padecía, la hija de María Teresa Campos no se separó de su lado. Este sábado, ha acudido a ‘Viva la Vida’, -formato donde han hecho un homenaje a la periodista-, y la madre de Alejandra Rubio, ha roto a llorar al recordar a su amiga. “Estoy intentando digerir lo que nos ha pasado y tratando de encaminar el proceso porque de alguna manera hay que seguir porque hay que pasar por un camino los que la queremos. Primero tengo que aceptarlo, y es lo más difícil. Luego la reconciliación con la vida con la muerte…”, ha comenzado diciendo reflexiva.

La colaboradora se ha mostrado completamente rota ante esta gran pérdida. “Yo recuerdo su sonrisa es algo especial. Ella sonreía y se iluminaba todo”, ha contado con nostalgia. “Mila era mucha Mila en muchos los sentidos. Era una persona totalmente concienciada y entregada a su trabajo. Era auténtica y eso es lo más grande. Me cuesta mucho hablar en pasado… Cuando te abrazaba lo hacía de verdad.”, ha relatado Terelu. Instantes después, la hermana de Carmen Borrego, ha explicado que entiende que en el pasado muchas personas no entendieran la relación que tenía con Mila Ximénez. “El amor que nos tenemos. No hablo en pasado, sino en presente, no comprendieron su esencia y para mí una de las cosas que más valoro en la vida es tener a mi lado a personas de verdad”, ha dicho con un hilo de voz.

Durante la entrevista que ha concedido en el citado espacio, Terelu Campos, ha revelado el importante mensaje que le dio Alba Santana -hija de la escritora- días antes de que falleciera. “Qué maravillosa hija. Es la mejor hija que alguien puede tener. Lo respetuosa que ha sido con las decisiones de su madre y con la última decisión de su madre. Por su manera de expresarse, rota de dolor, exhausta de cansancio, y a pesar de estar exhausta, todavía tenía fuerzas para tranquilizarme a mí”, ha explicado. «Me dijo que el sábado me había visto en la tele muy mal. Y que me quedara tranquila porque ella lo estaba y porque Mila también lo estaba. Colgué el teléfono y estaba temblando, pero pude recuperarme por esa paz y esa sensatez que me dio”, ha relatado con los ojos llorosos la concursante de ‘Masterchef Celebrity’.

La televisiva, ha asegurado con firmeza y dolor que nunca creyó en este final para Ximénez. «Nunca pensé en ello porque así se nos hizo saber. Con esto quiero decir lo que digo. Hace un año yo pregunté cuáles eran las expectativas y no eran estas. Luego la vida te pone obstáculos continuamente. Ha sido la mayor carrera de obstáculos que yo he vivido con ella. No nos funcionó nada. Eso ha sido espantoso, sobre todo porque tengo un sentimiento de culpabilidad. Ella me miraba con toda la verdad y me decía: ‘No puedo más’. Yo le decía que eso era normal y que todos teníamos un día malo”, ha dicho apenada.