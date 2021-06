Fue a finales de abril cuando se conoció que Terelu Campos formaría parte de los nuevos rostros conocidos de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’. La presentadora se convertía así en uno de los ‘fichajes estrella’ de esta nueva entrega, junto a David Bustamante. Comunicadora y cantante daban así una nueva vuelta de tuerca a sus respectivas carreras. Y es que tanto uno como otro, tras triunfar en sus profesiones, se han lanzado a explorar otras facetas ‘artísticas’.

Así, y gracias al ‘talent’ culinario la hija mayor de María Teresa Campos ha debutado en un nuevo formato donde está dando buena cuenta de su destreza en la cocina. Gracias a una de las pruebas de exteriores, Terelu ha viajado hasta Menorca junto al resto de concursantes y miembros del amplio equipo que hace el exitoso programa de televisión que ganó, en su cuarta entrega, Tamara Falcó.

Ataviada con ropa casual y llevando su propia maleta, la comunicadora llegaba en una embarcación hasta el lugar elegido por la productora para grabar el reto. Aunque está integrada en el grupo, lo cierto es que la madre de Alejandra Rubio mostró un semblante serio y preocupado a lo largo de buena parte de la mañana. Llegando incluso a ‘aislarse’ de sus compañeros para atender su teléfono móvil.

Ya lo dijo ella misma el pasado fin de semana durante su participación en ‘Viva la vida’, no está atravesando un buen momento, aunque no quiso entrar en detalles. Lo mismo ocurrió a su regreso a Madrid después de esta última grabación de ‘MasterChef’ cuando fue abordada por los reporteros en la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez de la capital.

Reinventándose

Presentadora de éxito, colaboradora, actriz ‘amateur’ y ahora también concursante. La trayectoria laboral de Terelu no tiene límites. Y parece que todo se le da bien. La vimos en ‘Paquita Salas’ interpretando a ‘Bárbara Valiente’, un personaje que se ganó el aplauso de los seguidores de la serie. Dio la campanada con su participación en la primera edición de ‘Mask Singer’ bajo la máscara de ‘Cerdita’. Y por último ha decidido embarcarse en esta aventura culinaria donde se enfrenta a las valoraciones de los tres míticos jueces: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

La última polémica familiar

Aunque Terelu Campos está inmersa en las grabaciones del programa, cumple con su presencia en ‘Viva la vida’. Es en el programa de Emma García donde ha encontrado su hueco después de dejar ‘Sálvame’. Allí comenta la actualidad del corazón y además comparte puesto de trabajo con su hija Alejandra y su hermana Carmen Borrego. Dos tertulianas de armas tomar que han protagonizado una nueva polémica que ha molestado sobremanera a la presentadora de ‘Con T de tarde’.

“¡Estoy hasta el moño de las dos!”, dijo enfadada Terelu tras ver el último enfrentamiento entre tía y sobrina. En las imágenes vio cómo su hermana y su hija mantenían un rifirrafe durante una entrevista que le hizo Alejandra a Carmen. “Cuando llega a casa no es capaz de desligarse completamente de lo que pasa aquí”, le dijo. “¿Alguna vez te has ido tú cabreada y no nos hemos hablado ni en el coche de producción? Alejandra, no mientas”, le respondió Carmen enfadada. Terelu necesita calma en su familia, se lo ha pedido a ambas y parece que es algo que no ha caído en saco roto. Al menos Alejandra y Carmen tienen intención de enterrar el hacha de guerra, al menos por el momento.