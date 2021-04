Terelu Campos aclara los motivos por lo que el programa de su madre no ha vuelto a antena

‘La Campos Móvil’ apuntaba a ser uno de los grandes programas de la temporada. Nada menos que el regreso de María Teresa Campos a la cadena en la que tiempo tiempo había trabajado, Telecinco, y de la mano de un programa en el que podía sacar su faceta de entrevistadora, una de las más aplaudidas de la malagueña. Sin embargo, tras un estreno a bombo y platillo en el que la comunicadora se sentó al lado de una de las mujeres del momento, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, poco se ha vuelto a saber del espacio televisivo. Ya durante la emisión de ese primer -y por ahora único capítulo- fueron muchas las voces que a través de las redes sociales se preguntaban si el vehículo en el que viajaban las dos mujeres, y protagonista del programa, era seguro. Surgieron tantos comentarios que incluso la DGT se metió en el asunto para analizar si la seguridad era la adecuada, algo que afirmaron. Entonces, ¿qué ha pasado con el espacio? Una pregunta que su hija, Terelu Campos, ha respondido.

«No ha pasado nada», ha tranquilizado Terelu, explicando el motivo de este parón es por que «están con los permisos porque como hoy día no se puede hacer nada…». Unas palabras sin duda conciliadoras para los fans de la veterana periodista, que apunta a volver próximamente cuando todos los permisos estén listo.

Mientras tanto, la familia está pendiente de la vacunación de Teresa, a quien todavía no han llamado para ponerse su dosis. «No la han llamado aún y ayer intenté llamar al centro de salud de Las Rozas para decir: ‘oiga, qué pasa con mi madre’, pero ni Dios me cogió el teléfono», ha comentado Terelu, que está dispuesta a ir presencialmente al consultorio médico para ver qué pasa. «Yo si veo que no me presentaré allí porque hay veces que a mí me ha pasado, están vacunando a personas muchísimo más jóvenes y me llama la atención. Yo creo que ella, de todas maneras, se está haciendo la sueca, tengo yo la sensación», dice. Y es que, según cree, su madre está preocupada porque la llamen para vacunar. «Yo creo que la da un miedo horroroso. O sea que de vez en cuando digo: ‘a ver si te han llamado y nos estás haciendo aquí el lio…», cuenta con diversión.

Además de hablar sobre su madre, Campos también aprovechó para hablar de su hija Alejandra, que ya hace un tiempo decidió seguir la ‘tradición familiar’ y dedicarse al mundo de la televisión. «Veo que va mejorando, es muy jovencita y está rodeada de personas con mucha experiencia. Entonces eso por un lado es bueno porque si escuchas, aprendes y, por otro lado, para hablar es más complicado porque somos lobos ya muchos». A pesar de que tanto ella como la abuela de la joven tienen una gran experiencia frente a las cámaras, reconoce que no le han dado ningún consejo. «No y siempre le digo, y sobre todo a su abuela, que yo creo que a la que más caso le hace es a su abuela, que además hace muy bien».

Aunque no comparte sangre con ella, Rocío Carrasco forma ya parte de la familia. Desde hace años, las mujeres Campos mantienen una estrechísima relación con la hija de ‘La más grande’, a la que tanto Terelu como Carmen consideran un miembro más de la familia. Sin embargo, pese a la exposición mediática que Rociíto está teniendo desde hace unas semanas por la emisión de la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, su ‘hermana’ prefiere no hablar sobre ella. «Yo estoy feliz, estoy muy contenta y ella está bien, nada más».