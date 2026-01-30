Bertín Osborne ha vuelto a dar plantón a los medios. Por tercera vez en tan solo una semana, el artista ha tenido que cancelar un compromiso en el que ya estaba confirmado. Estaba previsto que el pasado jueves 29 de enero el ex de Fabiola Martínez formara parte de la competición Torneo de Leyendas en el marco de la Generali Hexagon Cup 2026. Sin embargo, minutos antes de que tuviera lugar este tributo al pádel, Osborne contactó con la organización para comunicar que no podría acudir. Una noticia que vuelve a situar al cantante en el foco mediático tras su negativa a asistir a eventos en las últimas semanas.

El estado de salud de Bertín Osborne, en el punto de mira

El pasado 19 de enero, trascendió que Bertín Osborne, por problemas de salud, había cancelado su asistencia al pregón de las Fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas. Una cita que había pospuesto del domingo 19 de enero al jueves 22. Sin embargo, fue el propio Ayuntamiento de Alcobendas el que decretó, junto al Gobierno, luto oficial tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. Por ello, el consistorio anunció la suspensión de todas las actividades previstas para esos días, incluido el esperado pregón del cantante y presentador, así como otras celebraciones como la actuación de DJ Pulpo y la chocolatada popular.

Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de la noticia de la cancelación de este acto, se sumó que Osborne no atravesaba un buen momento de salud. El artista de 71 años arrastra desde hace meses secuelas de un Covid persistente que, de hecho, le había obligado a reducir su actividad, así como cancelar algunos eventos a los que estaba convocado.

Sin embargo, su hija Eugenia reapareció para asegurar que su padre, «estaba bien y que se encontraba tranquilo pese a tener un catarro». Por ello, es cuanto menos llamativo que el ex de Fabiola Martínez haya vuelto a cancelar una asistencia a un evento ya que, según su hija, estaba en un buen momento de salud.

Su sonada reaparición

Hace solo unas horas que Bertín Osborne ha reaparecido en redes sociales. El cantante ha invitado a sus seguidores a acudir, el próximo 20 de mayo a su caseta en Madridlucía, un evento que tendrá lugar en un recinto ferial de la capital española y que tratará de imitar la original Feria de Sevilla. Pese a que cualquier persona tiene acceso a acudir a la caseta privada de Osborne, hay un requisito que es imprescindible para ser socio: pagar casi 2.000 euros a la semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

«A partir del 20 de mayo nos vamos a llevar la Feria de Sevilla a Madrid. Durante varias semanas, como cuatro más o menos, va a ver 400 casetas. El recinto ferial más grande de Europa. A diez minutos de Atocha. Paseo de caballos… Todo lo que hacemos en Sevilla, trasladado a Madrid, más amplio, por lo que estaremos más cómodo. Va a ser un espectáculo irrepetible. Tengo ya mi caseta y tenéis un enlace de todo lo que va a ocurrir, va a haber desfiles de moda flamenca, gente que te va a enseñar a bailar sevillana, se va a llamar Madridlucía. Soy socio de una caseta en Madrilucía: la feria en Madrid. Buena música, amigos y muchas ganas de disfrutar. Si te apetece formar parte y hacerte socio de mi caseta, este es el momento», dijo el artista.