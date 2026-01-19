Cancelado el pregón de Bertín Osborne en Alcobendas: su hija Eugenia tranquiliza sobre su salud

Las Fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas, que este año contaban con Bertín Osborne como pregonero, han sufrido un giro inesperado a raíz del luto oficial decretado por el Gobierno tras la tragedia ferroviaria en Adamuz. El accidente, ocurrido el pasado domingo 19 de enero y que hasta el momento ha causado 41 fallecidos, llevó al presidente Pedro Sánchez a declarar tres días de duelo nacional, del 20 al 22 de enero, medida que se ha sumado al luto autonómico decretado por la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alcobendas anunció la suspensión de todas las actividades previstas para esos días, incluido el esperado pregón del cantante y presentador, así como otras celebraciones como la actuación de DJ Pulpo y la chocolatada popular.

El pregón de Bertín Osborne ya había sido objeto de aplazamientos previos. Originalmente programado para el domingo 18 de enero, el acto tuvo que retrasarse al jueves 22 debido a problemas de salud del artista. Osborne, de 71 años, arrastra desde hace meses secuelas de un Covid persistente que le había obligado a reducir su ritmo de trabajo en 2024 por fatiga y otros problemas físicos. Sin embargo, su hija Eugenia Osborne ha querido tranquilizar a los medios, asegurando que se trata únicamente de un resfriado leve, que su padre está recuperando en casa y que no reviste gravedad. «Está bien y se encuentra tranquilo, recuperándose del catarro», explicó la empresaria, disipando los rumores sobre un nuevo revés médico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALCOBENDAS (@alcobendas.ayuntamiento)

El Ayuntamiento de Alcobendas destacó la importancia del pregón de Bertín Osborne para las fiestas, señalando que el evento «estaría marcado por la fe, la emoción y la tradición», y que su elección se debía a su vinculación personal con la ciudad y a los valores cristianos que representa. Osborne residió durante años en el barrio de La Moraleja y mantiene lazos familiares con la localidad, lo que reforzaba la conexión simbólica entre el pregonero y la comunidad. Desde el balcón principal del antiguo Ayuntamiento, tradicional escenario de inicio de las celebraciones, Osborne habría transmitido un mensaje de devoción, amor y esperanza, valores que forman parte de la identidad de Alcobendas.

El lunes 19 de enero, la Plaza Mayor acogió un emotivo minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz y con los servicios de emergencia. A la convocatoria asistieron representantes de la corporación municipal, miembros de los cuerpos de seguridad y equipos de emergencias, reflejando la seriedad con la que la ciudad ha afrontado el luto oficial. Este acto, sencillo pero cargado de significado, precede a la suspensión de las festividades durante los días de duelo, que se retomarán a partir del viernes 23 de enero.

Bertín Osborne en un hospital de Madrid. (Foto: Gtres)

Rumores sobre la vida sentimental de Bertín Osborne

Hace unos días, el periodista Luis Rollán contó en el programa Fiesta que Bertín Osborne supuestamente había comenzado una nueva relación. Según Rollán, su información provenía de personas vinculadas a El Rocío, y señalaba que la joven en cuestión era mitad brasileña, mitad holandesa, de menos de treinta años. «Tiene los ojos verdes, es guapísima y simpatiquísima. Él está muy volcado con ella, se pasean por El Rocío, han estado en casa de amigos y en la fiesta de El Turronero. Se llama Sofía y es la nueva ilusión de Bertín Osborne», afirmó el periodista.

Sin embargo, el entorno del artista desmintió la noticia casi de inmediato, subrayando que se trataba de rumores sin fundamento. Ahora ha sido el propio Bertín quien ha salido al paso a través de la periodista Paloma García Pelayo, en el programa Y ahora Sonsoles, calificando la información como «lo de siempre». El cantante dejó claro que sigue soltero y disfrutando de su soltería, poniendo fin a las especulaciones sobre su vida sentimental.