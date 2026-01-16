Preocupación por la salud de Bertín Osborne: se aplaza su esperado pregón en Alcobendas

La expectación era máxima para la celebración del pregón de las Fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, un evento que tradicionalmente reúne a numerosos vecinos y visitantes para dar inicio a las celebraciones con música, chocolate con churros y la actuación de artistas destacados. Sin embargo, en un comunicado oficial emitido por el Ayuntamiento de Alcobendas, se ha anunciado que el cantante y presentador Bertín Osborne no podrá acudir al acto programado para este domingo 18 de enero debido a problemas de salud, lo que ha obligado a aplazar todo el programa festivo hasta el próximo jueves 22 de enero, manteniéndose la misma hora para las actividades previstas.

El comunicado del consistorio explica que «lamentablemente, por motivos de salud del cantante Bertín Osborne, la celebración del pregón y todo el programa festivo, incluyendo la actuación de DJ Pulpo y el reparto de chocolate con churros, se aplaza». Osborne, un pregonero «de altura», según reza el escrito, ya acudió hace unos años a estas fiestas patronales con una actuación en el Teatro Auditorio durante uno de los Conciertos por la Paz que organiza la Hermandad Nuestra Señora de la Paz.

Sea como fuere, lo cierto es que esta cancelación no llega de forma inesperada, ya que Bertín Osborne ha atravesado un complicado período de salud durante los últimos meses. El cantante, reconocido por su larga trayectoria en la música y la televisión, ha sufrido graves secuelas derivadas de un contagio persistente de COVID-19, que le ha obligado a retirarse temporalmente de los escenarios y a recibir tratamiento médico especializado. Según informan fuentes cercanas al artista, Bertín ha experimentado un notable agotamiento físico, pérdida de peso y un debilitamiento general de su sistema inmunológico, lo que ha afectado a su capacidad para trabajar y mantener un ritmo habitual en su vida profesional.

A este problema de salud se suma el desgaste emocional que ha vivido en los últimos meses. El cantante ha atravesado situaciones personales complejas, como el reconocimiento de su sexto hijo fruto de su relación con Gabriela Guillén, así como incidentes mediáticos que le han puesto bajo la atención constante de los medios de comunicación. Aunque ha intentado mantener su vida profesional, incluyendo conciertos y grabaciones televisivas, su cuerpo le ha obligado a frenar. Bertín ha declarado recientemente que siente un «cansancio enorme» y que ha tenido que cancelar diversos compromisos, incluyendo conciertos de su gira del pasado verano.

Bertín Osborne en un hospital de Madrid. (Foto: Gtres)

Rumores sobre la vida sentimental de Bertín Osborne

Hace unos días, el periodista Luis Rollán contó en el programa Fiesta que Bertín Osborne supuestamente había comenzado una nueva relación. Según Rollán, su información provenía de personas vinculadas a El Rocío, y señalaba que la joven en cuestión era mitad brasileña, mitad holandesa, de menos de treinta años. «Tiene los ojos verdes, es guapísima y simpatiquísima. Él está muy volcado con ella, se pasean por El Rocío, han estado en casa de amigos y en la fiesta de El Turronero. Se llama Sofía y es la nueva ilusión de Bertín Osborne», afirmó el periodista.

Sin embargo, el entorno del artista desmintió la noticia casi de inmediato, subrayando que se trataba de rumores sin fundamento. Ahora ha sido el propio Bertín quien ha salido al paso a través de la periodista Paloma García Pelayo, en el programa Y ahora Sonsoles, calificando la información como «lo de siempre». El cantante dejó claro que sigue soltero y disfrutando de su soltería, poniendo fin a las especulaciones sobre su vida sentimental.