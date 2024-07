Bertín Osborne ha tomado una importante decisión que afecta a su agenda profesional: el artista va a parar. Una determinación que ha salido a la luz después de que se conociera que el intérprete de Noches de San Juan había sido el cantante que menos entradas había vendido en las fiestas de Valencia.

El concierto iba a tener lugar el próximo 21 de julio y tan solo había vendido un 8% de las 2.000 entradas disponibles a diferencia de artistas como Julieta Venegas, que actuando un día antes ha vendido el 70% del aforo y Camela, que también se encuentra entre los que más aceptación del público tienen.

Bertín Osborne, ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Sobre esto ha hablado Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles. «Como teníamos datos de Valencia y parecía que no iba demasiado bien ese concierto del próxima día 21, he hablado con diferentes personas, entre ellas con Bertín, para confirmar los datos al máximo», ha comenzado diciendo.

«La decisión de Bertín, la que me sorprende es que va a parar. Me dice que es muy probable que cancele lo de Valencia, que esta misma mañana ha hablado con el promotor», ha añadido.

Bertín Osborne, en concierto. (Foto:Gtres)

Además, la periodista ha dado a conocer que el cantante no se encuentra bien. «Está cansado con problemas de voz. Tiene pendiente una cita con el otorrino y me dice claramente que, además, que está preocupado porque vuelve a sentirse raro», ha continuado diciendo Paloma García-Pelayo. «Entonces, probablemente, Valencia lo deje y su decisión es no hacer galas en verano que él normalmente sí las tiene», ha comentado también, haciendo hincapié en que Bertín estará en su casa de Sevilla con sus hijos.

«Hace unos días estuvo en su programa y tuvo que parar por lo mismo y está cansado. Me dice: ‘Llevo 42 años y estoy pensando en que necesito parar’. Es muy consciente de la situación que hay y de todos los comentarios, de la mala imagen», ha terminado explicando.

Problemas técnicos

A lo mencionado en las líneas anteriores se suma la suspensión de su concierto, el pasado 13 de junio, en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix alegando problemas técnicos. Un espectáculo musical que se iba celebrar en el marco del Music Night San Agustín.

Bertín Osborne, en su último espectáculo. (Foto. Gtres)

El recinto habilitado para la cita contaba con dos tipos de entradas. Por un lado, las localidades de la zona del tendido en la que había algunos asistentes y, por otro, la parte del ruedo, donde habilitaron unas mesas VIP, donde los asistentes pudieron disfrutar de una cena. Debido a unos problemas técnicos, el presentador de Mi casa es la tuya tuvo que anular el concierto. Sin embargo, decidió salir a cantar a oscuras al escenario. Al ver el cariño de un público entregado, Bertín Osborne no dudó en mostrar su agradecimiento. «Es un subidón», dijo, muy emocionado al escuchar su nombre.

El Ayuntamiento del citado enclave había organizado el concierto que iba a dar Bertín Osborne. El espectáculo se suspendió porque en la última prueba de sonido falló todo el equipo de sonido y de luces. Cuando llegó la hora del concierto, el equipo de ingenieros del equipo de Bertín intentó por todos los medios arreglarlo para que funcionara, pero fue una tarea imposible. Por otro lado, cabe mencionar que el grupo de sonido no fue contratado por Bertín Osborne, sino por el Ayuntamiento. Y fue gracias al personal del artista por lo que se pudo solucionar una parte de la velada.