Bertín Osborne acaba con las críticas de su concierto más polémico

A sus 69 años, Bertín Osborne está atravesando una etapa mediática bastante compleja. Por diferentes motivos, su nombre se ha visto salpicado por distintas polémicas. ¿La última? Le han acusado de haber cancelado un concierto por no tener el público suficiente, pero este ataque no se corresponde con lo que verdaderamente sucedió. La empresa que se encargó del espectáculo ha emitido un comunicado y ha zanjado las críticas a las que ha hecho frente el ex marido de Fabiola Martínez en los últimos tiempos.

Los hechos se remontan al pasado 13 de junio y tuvieron lugar en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. El artista acudió a la cita cargado de ilusión, pero cuando llegó al escenario se dio cuenta de que no podía cantar en esas condiciones: la iluminación no era la correcta, había problemas de sonido y numerosos defectos técnicos que le impedían entretener a su querido público.

Teniendo en cuenta la situación que está atravesando Bertín, es normal que este suceso se convirtiera en noticia. El problema es que no se ha contado la verdad, por eso Music Nights, la empresa que estaba detrás de este espectáculo, ha roto el silencio a golpe de comunicado y ha dado la cara por el cantante.

Bertín Osborne, en concierto. (Foto:Gtres)

Lo primero que ha quedado claro es que Bertín no canceló el número porque hubiese vendido pocas entradas, al contrario. Interpretó unas canciones para sus fans para no dejarles colgados, a pesar de que las condiciones técnicas supusieron un gran obstáculo. El artista se disculpó y dio explicaciones, a pesar de que sus rivales le acusaran de no estar siendo sincero.

El comunicado que aclara la situación de Bertín Osborne

Music Nights ha lanzado un comunicado explicando que tanto la empresa como Bertín pusieron mucho empeño en encontrar una solución: «Se intentaron solucionar los problemas de sonido e iluminación que la empresa que había contratado nuestra organización fue incapaz de solucionar. Con el público sentado, a las 22:00 horas de la noche, aún no se había podido realizar ni siquiera la prueba de sonido. Las luces nunca se pudieron encender en en le escenario, a pesar de cambiar hasta tres veces de mesa de iluminación».

También han desmentido que Bertín no vendiera las entradas suficientes, de hecho este proyecto había sido todo un éxito, por eso el cantante lamentó no haber podido subir al escenario. «Absolutamente todas las mesas del ruedo estaban llenas de público que había pagado la cena y había mucha gente en los tendidos», informan desde la organización.

Bertín Osborne, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Hay que señalar que Osborne no fue el único artista que tuvo que modificar su hoja de ruta. Según se informa en el escrito que ha salido publicado hace unas horas, La Frontera, La Guardia y DJ Nano tampoco pudieron llevar a cabo sus espectáculos debido al mismo problema.

La buena reacción de Bertín Osborne

Bertín Osborne disfruta de una dilatada trayectoria, por eso supo cómo reaccionar cuando descubrió que no podía cantar. Subió al escenario, pidió perdón, explicó el problema y decidió interpretar algunos temas para compensar a sus fans.

Bertín Osborne en un concierto . (Foto: Gtres)

«El señor Osborne se comportó en todo momento de forma absolutamente profesional y muy cariñoso con el público asistente, al salir en condiciones precarias acompañado de sus 14 músicos», informan en el comunicado.

Por otro lado, Music Nights ha dejado claro que va a emprender acciones legales contra la empresa que, según su versión de los hechos, ha generado este conflicto. «La decisión de suspender el show fue de la empresa organizadora, que está en trámites de demandar a la empresa subcontratada y causante de este desastre en el que el señor Osborne no tuvo nada que ver».