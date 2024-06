Bertín Osborne ha reaparecido públicamente este jueves. Lo ha hecho con motivo del concierto que tiene previsto ofrecer en la plaza de toros de San Agustín de Guadalix, en Madrid, hasta donde se ha desplazado unas horas antes para realizar las habituales pruebas de sonido previas al show. Ha sido entonces, cuando el cantante ha atendido a los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión, para quienes su presencia era de especial interés debido al comunicado con respecto a su paternidad que, hace escasamente un día, Osborne emitió en conjunto con Gabriela Guillén.

El cantante hizo público un comunicado junto a la paraguaya con el que quiso expresar su «compromiso de dar el mejor futuro» al bebé que Gabriela dio a luz el pasado mes de diciembre, hace ahora cinco meses, «normalizando de esta manera la relación con la empresaria» y mostrando «la máxima responsabilidad con este menor». En el escrito, Bertín Osborne reconoció que su hasta ahora guerra mediática con Gabriela «no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé». Asimismo, el intérprete de Tú, solo tú o Noches de San Juan, confesó que su reacción al hacerse público el embarazo de Gabriela Guillén, el pasado verano, no fue la más idónea. «Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica», rezaba el escrito.

Bertín Osborne, ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Unas palabras, sea como fuere, que en el día de hoy ha ratificado ante los medios. Preguntado expresamente por el menor, Bertín Osborne ha verbalizado por primera vez que es su hijo. «Es mío», ha dicho antes de puntualizar que no va a «hacer un circo» de su vida personal, ni tampoco de la que fuera su pareja sentimental. Todo, claro está, por el bien del recién nacido. «Hay un menor de por medio con lo cual no vamos a hacer un circo. Lo que he hecho era lo que creía mi responsabilidad y lo único que os digo es que no vamos a dar más detalles. Está arreglado», han sido sus palabras.

Bertín Osborne señala a ‘El Turronero’

El cambio de actitud de Bertín Osborne para con Gabriela Guillén y su hijo, ha llamado poderosamente la atención después de meses de declaraciones enfrentadas y una batalla judicial de por medio. Sin embargo, tras ello estaría un amigo íntimo de la ex pareja: José Luis López Fernández, más conocido como El Turronero. Así lo aseguró la periodista Sandra Aladro en el programa Vamos a ver, en Telecinco, este miércoles, y ha confirmado desvelado el propio Bertín en el tiempo que ha atendido a la prensa. «Hay una persona amigos de los dos que se ha preocupado para que todo haya ido bien», ha expresado.

Bertín Osborne, ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Además, Bertín Osborne también ha querido dejar claro que tanto sus hijas como Fabiola Martínez, la que fue su pareja durante más de dos décadas, hasta enero de 2021, lo apoyan en cada uno de sus pasos. «Mis hijas son para robarlas, me han dicho que están conmigo, la persona que más me ha emocionado ha sido Fabiola, es con la que he tenido media hora de conversación», ha desvelado.