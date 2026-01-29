El próximo 20 de mayo -coincidiendo con el mes de San Isidro-, Madrid se adornará con casetas, farolillos y trajes de flamenca. La capital española vivirá la original Feria de Sevilla durante varias semanas. Un acontecimiento histórico que cumplirá las mismas normas que la fiesta original ya que, por ejemplo, para acceder a las casetas, se requiere pagar 55.000€ por semana -en el caso de reservar una propia- o 1.999€ por semana en el caso de querer ser socio para tener acceso exclusivo. A través de redes sociales, esta gran celebración ha cogido fuerza y muchos rostros conocidos se han hecho eco de ella, como Bertín Osborne. El cantante ha aparecido en redes sociales para invitar a sus seguidores a que se animen a ser socios de su caseta, pero no a cualquier precio.

Bertín Osborne aparece tras su problema de salud

Bertín Osborne ha aparecido en su perfil social tras atravesar un problema de salud. El ex de Fabiola Martínez, que aparenta tener un buen estado, parece tener ganas de fiesta y, sobre todo, de feria. El artista ha querido compartir que tendrá una caseta en Madridlucía: «A partir del 20 de mayo nos vamos a llevar la Feria de Sevilla a Madrid. Durante varias semanas, como cuatro más o menos, va a ver 400 casetas. El recinto ferial más grande de Europa. A diez minutos de Atocha. Paseo de caballos… Todo lo que hacemos en Sevilla, trasladado a Madrid, más amplio, por lo que estaremos más cómodo. Va a ser un espectáculo irrepetible».

Además, el cantante ha desvelado que tiene una caseta y que todo el mundo que quiera -previo pago desembolse casi 2.000€- puede acceder a ella. «Tengo ya mi caseta y tenéis un enlace de todo lo que va a ocurrir, va a haber desfiles de moda flamenca, gente que te va a enseñar a bailar sevillana, se va a llamar Madridlucía. Soy socio de una caseta en Madrilucía: la feria en Madrid. Buena música, amigos y muchas ganas de disfrutar. Si te apetece formar parte y hacerte socio de mi caseta, este es el momento. Hazte socio aquí: https://madrilucia.com/caseta-club/bertin-osborne. Súmate. Nos vemos en la caseta desde el 20 de mayo de 2026».

En este vídeo en el que Osborne ha mostrado que está más que recuperado, no ha podido ocultar su emoción al anunciar que la histórica Feria de Sevilla -que en la capital hispalense será del martes 21 al domingo 26 de abril-, tendrá su hueco en Madrid para todos aquellos que no puedan disfrutar en el Real de la Feria.

¿Qué incluye el precio de la caseta?

Este evento tendrá lugar en el recinto Iberdrola Music Madrid, un espacio de 200.000 m² diseñado específicamente para eventos de gran escala y donde se ubicarán las casetas, que serán iguales que las de Sevilla.

Tal y como se puede conocer en la web, cada caseta incluye decoración totalmente ambientada, iluminación, sonorización completa, mobiliario, barra equipada, luz y agua, limpieza en zonas comunes, 400 pulseras de acceso continuo durante los 5 días, 2 invitaciones a la Premier: Cena de Gala Inaugural con personalidades públicas, uso de la App y disfrute de la Agenda de Actividades y Programación de Artistas.