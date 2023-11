El tenso enfrentamiento entre Jaime Lorente y Gabriel Rufián en redes

Los últimos movimientos políticos en torno a la aprobación de la amnistía y las consecuentes manifestaciones diarias en la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, se han reflejado también en las redes sociales. El descontento de la gran mayoría de la población por este pacto ha hecho que muchos personajes reconocidos de nuestro país alcen la voz. Y uno de ellos ha sido el actor Jaime Lorente.

Jaime Lorente / Gtres

Acostumbrado a hablar sin pelos en la lengua, sobre todo en lo que a temas de actualidad y política se refiere, el intérprete de La casa de papel no dudaba en contestar a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, cuando este bromeaba a comienzos de la semana sobre uno de los manifestantes que han estado protestando frente a la sede socialista en las últimas jornadas. En su tuit, Rufián escribía: «‘Acaban de tirarnos eeeeh gases lacrimógenos…la policía…por putodefender España’. Cayetano Bosco-Jimeno Ortega-Beltrán de la Vega y Brianda. Ferraz. Madrid, 2023».

‘Acaban de tirarnos eeeeh gases lacrimógenos…la policía…por putodefender España.’ Cayetano Bosco-Jimeno Ortega-Beltrán de la Vega y Brianda. Ferraz. Madrid, 2023. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 6, 2023



Ante tales palabras, Jaime Lorente no dudo en tildar de «sinvergüenza» al político como respuesta a su tuit. Sin embargo, Rufián, que se caracteriza por ser protagonista de diferentes desencuentros a través de X (anteriormente Twitter), no dudó en devolverle la crítica de manera irónica haciendo referencia a uno de los personajes históricos a los que el intérprete da vida en la ficción. «Que ya no eres El Cid, Jaime», le espetó, dejándole vía libre para una respuesta de lo más contundente: «Sin embargo, tú sigues siendo un payaso», dijo este a Rufián.

Sin embargo tu si sigues siendo un payaso. https://t.co/wLmwpk9fdh — Jaime Lorente López (@jaimelorente) November 8, 2023

Curiosamente, este rifirrafe, que ya se ha convertido en viral, ha contado con un inesperado tercer protagonista que no ha dudado en dar ‘like’ a uno de los comentarios de Lorente en señal de apoyo: y este no ha sido otro que Luis Figo. En concreto, el exfutbolista daba un ‘me gusta’ al tuit donde Lorente le llamaba sinvergüenza a Rufián, dejando claro de qué lado se posiciona en este conflicto político.

Luis Figo / Gtres

No es la primera vez que Jaime Lorente muestra su desagrado al Gobierno en funciones que actualmente dirige nuestro país. El pasado mes de febrero, Alberto Núñez Feijóo le pidió en el Senado a Pedro Sánchez que dejase de molestar a la gente de bien, a lo que este replicó que, para el PP, la gente de bien no eran ni los pensionistas, ni los trabajadores ni los estudiantes que reciben becas. «Serán aquellos a los que ustedes miman, los que se molestan por el impuesto a la banca y eléctricas o por el impuesto a las grandes fortunas», dijo entonces el líder socialista en un tuit.

Frente a tales acusaciones, Lorente publicaba un mensaje hacia Pedro Sánchez, que posteriormente borraba de su cuenta, dando cuenta de su opinión hacia el político: «Deja de hablar de los demás y haz algo bueno, aunque sea mínimo para nuestro país. Lo único que sabes es tocar los cojones y mentir».