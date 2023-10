Jaime Lorente se desdice tras su inesperado ataque a Shakira

Muy activo en redes sociales, donde solo en X (antes Twitter) tiene más de 346.000 seguidores, el actor Jaime Lorente sorprendía hace unos días asegurando que la cantante Shakira le daba «pereza». Lo hacía a colación del estreno de su nuevo tema, titulado El jefe, donde además de hablar de las desigualdades entre trabajadores y dirigentes, la colombiana aprovechaba de nuevo para lanzar varios dardos envenenados contra Gerard Piqué y su exsuegro. Y ante tal afirmación, los seguidores de la cantante no dudaban en apoyar a la de Barranquilla contra viento y marea.

Shakira / Gtres

Lejos de guardar silencio, el actor murciano de La casa de papel, que también es cantante, volvía poco después a la red social para defenderse de todos aquellos que le atacaron comparando su carrera musical con la de la autora de Acróstico. Y lo hacía con un tema muy personal: «Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso. Jiji», indicaba en referencia a la Session 53 que Shakira grabó junto a Bizarrap y que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Jaime Lorente / Gtres

En cuanto a sus facultades artísticas, puestas en entredicho, el joven remataba en otro tuit: «Mi música es una mierda, pero no le debo nada a Hacienda. Besis». Desde luego, una clara alusión a los problemas de la cantante con el fisco español. De hecho, cuando falta muy poco para que la exnovia de Piqué se enfrente en la Audiencia de Barcelona por fraude a Hacienda, la colombiana ha sido acusada de nuevo de defraudar, por otro ejercicio fiscal, más de 6 millones de euros en nuestro país.

Sin embargo, este fin de semana llamaba la atención el cambio de actitud del actor frente al tema en cuestión. Presente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el joven no dudaba en responder ante las cámaras de Gtres sobre su actual paternidad y sobre el tema de Shakira que tantos quebraderos de cabeza le ha dado durante los últimos días. Y mientras que por un lado aseguraba que la paternidad «se lleva como se puede, con mucha felicidad y mucho cariño y mucha paciencia», por otra parte sorprendía con sus palabras sobre Shakira tras la tormenta: «No la conozco, no sé si me cae mal o bien. La última [canción] la he escuchado y me gusta». Sin duda, toda una declaración de intenciones para acabar con el asunto ya.

Jaime Lorente junto a Marta Goenaga, su actual pareja y madre de sus dos hijos / Gtres

No es la primera vez que Jaime Lorente se ve envuelto en polémica al hablar de diferentes personas relevantes en sus redes sociales. Uno de los más sonados fue su tuit hacia Pedro Sánchez durante el pasado mes de febrero tras el encontronazo entre el socialista y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Este último le pidió a Sánchez en el Senado que dejase de molestar a la gente de bien, a lo que este replicó que «no sabía que la ampliación de derechos molestaba a la gente de bien». Frente a tales palabras, Lorente escribió: «Deja de hablar de los demás y haz algo bueno, aunque sea mínimo para nuestro país. Lo único que sabes es tocar los cojones y mentir». Poco después, borraba el tuit de su cuenta a pesar de que ya se habían hecho eco del mismo los principales medios de comunicación.