Jaime Lorente ha reaparecido frente a las cámaras después de haber sido padre por segunda vez. Y lo ha hecho como protagonista de la nueva campaña de ginebra premiun, G’vine, para presentar su propio producto: «Venimos a presentar la nueva campaña de G’vine en la que he tenido la oportunidad de hacer mi ginebra, edición especial y creo que la gente va a alucinar. Hay mucho de Murcia en esa ginebra». Se trata de ‘El Vividor’, una forma de mostrar el lado más elegante y rebelde del intérprete de La casa de papel.

Para la ocasión, se ha enfundado en un diseño de Armani, reconociendo que el concepto del hombre de la firma siempre le ha encandilado, y no ha tenido reparo en atender a las cámaras de Gtres para hacer alarde del buen momento que está atravesando, tanto profesional como personalmente. «Yo brindo por mi reciente hijo, por mi familia porque todo está estupendo, porque no salta trabajo y porque estoy muy feliz», ha confesado. Fue hace apenas seis días, a punto de cumplirse dos años de su paternidad primeriza, cuando dio la bienvenida a la nueva alegría de su casa: «¿Hay algo más madrileño que nacer el 2 de Mayo y ser colchonero? Bienvenido Luca». Ha comenzado así una nueva etapa de su vida en la que no puede estar más feliz. Y así lo ha hecho saber a los reporteros, emocionándose al hablar de sus hijos y su esposa, que se ha convertido en el amor de su vida: «Es maravilloso. Estoy súper sensible estos días…».

Pero, ¿cómo está siendo esta paternidad unida al trabajo? «Siempre es complicado, pero nos organizamos muy bien», ha confesado respecto a la conciliación, añadiendo que espera este verano sacar tiempo para disfrutar de la playa y de su familia, pues tiene mucho trabajo, algo que también es positivo. «Empiezo la semana que viene a rodar Locomía», ha informado, además de comunicar que está a punto de lanzar nueva música al mercado. «Para ya, de hecho en dos semanitas vamos a rodar cuatro videoclips que tenemos que sacar, que vamos a sacar otro EP. Hay una colaboración muy especial que viene esta noche además. No puedo decir nada más», ha sentenciado.

El considerado como uno de lo actores de moda de España, que además ha probado suerte en la industria musical y le ha ido bien, ha explicado qué significa para él ser un vividor, la campaña de la que es protagonista. Y lo tiene muy claro: «Ser honesto con uno mismo. Uno puede ser un vividor saliendo un viernes o simplemente estando en su casa. Si uno es honesto con lo que uno es, es un vividor»