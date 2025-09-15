Taylor Swift volvió a acaparar titulares este fin de semana, aunque no por su música ni por un nuevo lanzamiento, sino por su inusual comportamiento en el Arrowhead Stadium. La cantante asistió al partido de los Kansas City Chiefs, equipo de su prometido Travis Kelce, y a diferencia de visitas anteriores, optó por mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática. Su llegada fue registrada por aficionados y difundida en redes sociales: Swift ingresó escoltada por su equipo de seguridad, permaneció detrás de una pared y no interactuó con las cámaras, ni apareció en la transmisión oficial del encuentro. Este gesto contrasta con su habitual protagonismo en los partidos de la NFL, donde sus apariciones televisivas suelen ser constantes y generan gran repercusión mediática.

La discreción de Swift sorprendió a sus seguidores y provocó un amplio debate en redes sociales. En ocasiones anteriores, su presencia en los partidos de los Chiefs era destacada: se mostraba animando a Kelce, compartiendo gestos de complicidad con familiares y amigos, e incluso aparecía repetidamente en la transmisión televisiva, generando picos de audiencia. Esta vez, en cambio, decidió mantenerse al margen, lo que ha despertado especulaciones sobre las razones detrás de su comportamiento. Algunos consideran que se trata de un esfuerzo consciente por proteger su vida privada, sobre todo tras confirmar su compromiso con Kelce. Otros han especulado sobre posibles motivos personales, incluyendo teorías sobre un embarazo, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial al respecto.

🚨| Better look at Taylor Swift arriving at the Chiefs game, hidden behind a wall. pic.twitter.com/PyM4BuqfTF — The Swift Society (@TheSwiftSociety) September 14, 2025

Nuevos detalles del testimonio de Swift en la batalla judicial entre Lively y Baldoni

Esta discreta aparición de Swift en el Arrowhead Stadium se produce además en un momento cargado de tensión personal y mediática para la cantante, justo cuando hay novedades en la batalla judicial que enfrentan Blake Lively y Justin Baldoni, un caso que mantiene en vilo a Hollywood y también ha salpicado a Taylor. La artista ha sido citada a declarar la semana del 20 de octubre, coincidiendo con la promoción de su nuevo single The Life of a Show Girl y en plena preparación de su boda con Travis Kelce. Sin embargo, todo apunta a que su testimonio podría no llegar a producirse.

Taylor Swift en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, el abogado de Swift, J. Douglas Baldridge, ha subrayado que su clienta no tiene un papel relevante en el caso y que, aunque podría comparecer si se le obliga, su disponibilidad dependería de que las partes resuelvan previamente sus diferencias. La polémica, cabe destacar, se originó durante el rodaje de Romper el círculo, cuando Blake Lively denunció a Baldoni por presunto acoso y una campaña de desprestigio, un conflicto que terminó involucrando a Swift debido a su amistad con Lively y su presencia en una reunión clave en la que se discutieron modificaciones del guion que desencadenaron la disputa, afectando incluso la relación de amistad entre ambas artistas.