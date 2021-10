Fue una de las salidas más repentinas de las redes sociales de los últimos tiempos. El pasado 14 de octubre Tamara Gorro pedía un descanso a sus seguidores. Sin previo aviso la empresaria abandonaba las redes y anunciaba que cuando estuviera lista daría las explicaciones pertinentes. Y, tal y como anunció, ha cumplido.

Este lunes la mujer de Ezequiel Garay ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo de casi 10 minutos de duración en el que cuenta qué es lo que le ha ocurrido. “Hola familia virtual… qué difícil es hacer este video, es de los más complicados, pero me veo en la necesidad”, comenzaba. “Quiero aclarar que no me he ido de redes por insultos o acoso, yo no lo he padecido. Os dije que volvería cuando sucedieran ciertos acontecimientos, y uno ya ha sucedido. Es la recomendación de mi terapeuta de volver porque me hacéis muy bien. Otro es que mi cuerpo tolerase la medicación que mi psiquiatra me ha puesto. Y diréis ¿psiquiatra? Pues sí”.

Con su sinceridad habitual, ‘la Gorro’ ha seguido su explicación. Sentada en mitad de lo que parece una zona rural, con unas mantas y cojines sobre el césped y vestida con un sencillo conjunto rosa de punto, Tamara ha avanzado. “¿Qué me ha pasado para llegar a este punto? Pues no lo se ni yo. Bueno, ahora le empiezo a dar sentido a todo. Es más, empatizo muchísimo cuando los compañeros de prensa o vosotros decís ‘jolín parecía que todo iba de maravilla’. E iba de maravilla…”

Pero lo cierto es que la propia influencer llevaba una época en la que de vez en cuando confesaba no estar del todo bien, encontrarse cansada y no tener demasiadas ganas de compartir su vida. y para explicar cómo ha llegado a este punto, Tamara ha cogido una mochila y una serie de piedras, con las que ha ido llenando la bolsa conforme hablaba. “No sé si os habrá pasado alguna vez. En esta mochila un día entra una piedra, otra y pesa más. De repente entra otra y se cae la mochila. Pero haciendo un esfuerzo te levantas, y pesa, pero entra otra más grande, y otra. Y cuesta sostenerla. Hasta que entra una y automáticamente se cae. Y por más que quieras necesitas ayuda para levantarlo. Y eso me pasa a mí. Me he caído y esta vez me tienen que ayudar a levantarme”.

La amiga de Kiko Rivera ha contado, además, que la parada de más de diez días que ha hecho no ha sido solo de redes sociales, sino “del mundo entero. Dejé de ver a mis amigos, a parte de mi familia… me aislé. ¿El motivo?… Las ultimas piedras las recordamos porque acaban de caer, pero las primeras ni siquiera sabemos de donde vienen. Pero todas se han juntado y han hecho que te caigas”.

Gorro ha contado a su ‘familia virtual’ que si ha regresado al universo digital ha sido por recomendación de la psicóloga y psiquiatra que la tratan: “Es acojonante que hasta mis médicos o terapeutas os tenga presentes. Me han dicho mis médicos que sois parte de mi terapia. Me ayudáis muchísimo. No esperéis que la Gorro se quede en la cama, algún día sí, pero de esta salgo. Lo tengo muy claro”.