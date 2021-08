A Tamara Gorro no le han salido las vacaciones como habría imaginado. Un desagradable suceso ha empañado lo que en principio iba a ser la celebración de su aniversario de boda con Ezequiel Garay. Nada hacia presagiar cuando disfrutaban de la playa que iban a acabar la noche en dependencias policiales para poner una denuncia por un robo sucedido en el chalé donde se alojan.

Una vez más, ha sido la influencer quien ha contado en primera persona lo sucedido: «Aquí estamos… en el cuartel de la Guardia Civil. Nos han robado en el chalet en el que estábamos. Increíble», decía dentro del interior del coche. Enseguida, la preocupación se apoderó de sus seguidores ya que el matrimonio no volvió a publicar nada en redes sociales.

Ha sido hace escasos minutos cuando Tamara Gorro ha abierto de nuevo Instagram para grabar unas ‘stories’. Confiesa que de la comisaria que visitaron por la noche les remitieron a otra diferente. Eso hizo que ambos tuvieran que pernoctar en un hotel debido al lamentable estado en el que quedó su chalé cuando fue desvalijado. Los problemas fueron en aumento ya que se quedó sin batería y le tuvieron que prestar un cargador en el hotel.

Ya algo más tranquila pero con visible cara de cansancio, la exconcursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha dado más detalles: «Estamos bien. Llegamos a casa, que tiene como dos partes. Entré, me vestí, me maquillé y Ezequiel se dio cuenta porque le faltaban cosas. Entonces fuimos al otro ala y nos dimos cuenta de que habían entrado pero con llave, sin forzar nada. Así que con la ropa que teníamos cogimos otra para el día siguiente y para dormir en el hotel, pusimos la denuncia y ya está. «Ahora vamos a recoger las cosas de la casa»», ha contado la influencer.

Las autoridades policiales les han informado de que ya llueve sobre mojado con el robo de su casa: «Nos han dicho que en esta misma casa ya hubo un gran robo hace dos semanas con turistas dentro. Así que hemos tenido suerte». «Está en manos de la Guardia Civil. La agencia nos ha dejado de lado pero estamos bien que es lo importante. Hoy es nuestro aniversario, así que vamos a disfrutar de él, vamos a ir al hotel, a ponernos el bañador y a divertirnos. Vamos a mirar la parte positiva. Todo ha quedado en un susto», ha finalizado Tamara.

